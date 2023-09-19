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Kilosu altınla yarışıyor! 11 yıl önce Cilo Dağı'nda keşfetti! Her yıl topluyor

Hakkari'de yaşayan bir vatandaşın 11 yıl önce Cilo Dağı'nda bulduğu balın kilosu adeta altınla yarışıyor. Cilo Dağı'nın eteklerinde gezdiği sırada çok sayıda arının bölgeye yuva yaptığını keşfeden vatandaş, buradan topladığı balları dünyanın dört bir yanında bulunan özel müşterilerine göndermeye başladı.

Giriş Tarihi: 19.09.2023 17:31 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 17:31
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Kilosu altınla yarışıyor! 11 yıl önce Cilo Dağı’nda keşfetti! Her yıl topluyor

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde yaşayan Hamdi Akdoğan, Cilo Dağı eteklerinde 11 yıl önce keşfettiği kaya balını 3 bin rakımlı dağlardan çıkartırken, kilosunu bu sene 2 bin 500 TL'den satışa çıkarttı.

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Kilosu altınla yarışıyor! 11 yıl önce Cilo Dağı’nda keşfetti! Her yıl topluyor

Çiftçilikle uğraşan Hamdi Akdoğan isimli vatandaş, 11 yıl önce Cilo Dağı eteklerinde gezdiği sırada kayalar arasında çok sayıda arının yuva yaptığını tespit etti. İlkbaharda tespit ettiği alanı ayılardan korumak için gece gündüz nöbet tutarak kaya balının hazır olduğu eylül ayına kadar bekleyen Akdoğan, balları tüm tehlikelere rağmen 3 bin rakımlı dağa tırmanarak topladı.

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Kilosu altınla yarışıyor! 11 yıl önce Cilo Dağı’nda keşfetti! Her yıl topluyor

4 mevsimin birlikte yaşandığı Kırıkdağ köyün bölgesinde yer alan Cilo buzul dağları zengin doğası, bitki çeşidine sahip olmasıyla binlerce yabani arı kayalıkların arasında yuva yaparken, hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan şeker ve ilaç verilmeden sadece doğadan aldıkları bin bir çeşit bitkilerden bal üretiyorlar.

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Kilosu altınla yarışıyor! 11 yıl önce Cilo Dağı’nda keşfetti! Her yıl topluyor

Bununla beraber binlerce arının içinde balı kovalara koyarak özel müşterileri için köye getiren Akdoğan, zamanla bunu Norveç, İsviçre, İran ve Irak gibi ülkelere göndermeye başladı.

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Kilosu altınla yarışıyor! 11 yıl önce Cilo Dağı’nda keşfetti! Her yıl topluyor

"YAKLAŞIK 40 KİLOYA YAKIN BAL ALIYORUM"
Kaya balını Cilo Dağı'nın 3 bin rakımlarında zorlu bir çalışmayla elde ettiğini, zorlu bir çalışmayla kaya balını aldıklarını belirten çiftçi Hamdi Akdoğan, "25 senedir balcılık mesleğiyle uğraşıyorum. 10 yıldan fazladır kaya balı ile ilgileniyorum. Biz de şimdi buzul Cilo dağlarındayız.