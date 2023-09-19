Kilosu altınla yarışıyor! 11 yıl önce Cilo Dağı’nda keşfetti! Her yıl topluyor

Çiftçilikle uğraşan Hamdi Akdoğan isimli vatandaş, 11 yıl önce Cilo Dağı eteklerinde gezdiği sırada kayalar arasında çok sayıda arının yuva yaptığını tespit etti. İlkbaharda tespit ettiği alanı ayılardan korumak için gece gündüz nöbet tutarak kaya balının hazır olduğu eylül ayına kadar bekleyen Akdoğan, balları tüm tehlikelere rağmen 3 bin rakımlı dağa tırmanarak topladı.