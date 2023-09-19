19 Eylül 2023, Salı
Biberlerinizin günlerce tazeliğini koruyacak yöntem! Buzdolabında adeta zaman duracak! İşte sebzelerin ömrünü uzatacak ipucu!
Biberlerin tazeliklerini korumak ve çürümelerini önlemek, mutfakta sıkça karşılaşılan bir sorundur. Ancak bu basit saklama yöntemiyle, biberlerin ömrünü uzatmak oldukça mümkün. Bu yöntemle saklanan biberler, daha uzun bir süre boyunca tazeliğini ve lezzetini koruyacak.
Giriş Tarihi: 19.09.2023 18:33 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 18:33
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