Biberlerinizin günlerce tazeliğini koruyacak yöntem! Buzdolabında adeta zaman duracak! İşte sebzelerin ömrünü uzatacak ipucu!

Biberin tüm faydalarından ve lezzetinden yararlanmak için onları doğru koşullarda muhafaza etmek önem taşır. Çünkü biberler doğru şartlarda muhafaza edilmezse ne yazık ki çabucak çürür ve ziyan olur. Sizler için derlediğimiz bu pratik ama etkili yöntem sayesinde taze biberleriniz asla çürümeyecek ve uzun müddet boyunca rahatlıkla kullanabileceksiniz.

İşte biberin ömrünü uzatan muhafaza etme ipuçları…