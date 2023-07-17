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Kilosu 5 bin liraya satılıyor! Dünyada sadece 3 bölgede yetişiyor biri Türkiye'de...

Dünyada sadece Güney Amerika, Honduras ve Muğla'da yetişen, Mısır uygarlığında başta firavunlar olmak üzere mumyalama malzemesi olarak da kullanılan ve buzul çağından bu yana ilaç ile kozmetik sanayiinde kullanılan "sığla yağı" üretimine 6 yıl aradan sonra yeniden başladı. Kilosu 5 bin liraya satılan yağın dünyadaki en büyük müşterisi pahalı parfümlerin başkenti olarak bilinen Fransa oldu.

Giriş Tarihi: 17.07.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 16:52
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Kilosu 5 bin liraya satılıyor! Dünyada sadece 3 bölgede yetişiyor biri Türkiye’de...

Dünyada sadece Güney Amerika, Honduras ve Muğla'da yetişen, Mısır uygarlığında başta firavunlar olmak üzere mumyalama malzemesi olarak kullanılan, buzul çağından günümüze kadar ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılan 'sığla yağı' üretimi 6 yıl aradan sonra tekrar başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kilosu 5 bin liraya satılıyor! Dünyada sadece 3 bölgede yetişiyor biri Türkiye’de...

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Beyobası İşletme Şefliği denetiminde üretimi başlayan sığla yağının 100 gramı 500 TL'den alıcı buluyor. Sığla yağının en büyük müşterisi kozmetik sanayinin dünyadaki en önemli merkezi Fransa. Fransa'da üretilen dünyanın en pahalı parfümlerin önemli bir ham maddesi olan sığla yağı, ülkemizde mide ülseri başta olmak üzere güneş yanıklarının tedavisinde kullanılıyor.

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Kilosu 5 bin liraya satılıyor! Dünyada sadece 3 bölgede yetişiyor biri Türkiye’de...

TÜRKİYE'DE TEK ÜRETİM MERKEZİ
2017 yılından bu yana üretimi yapılmayan sığla yağının üretimi için Köyceğiz ilçesindeki binlerce dönüm alanda yer alan sığla ağaçlarından yıllardır devam eden geleneksel yöntemlerle üretilen sığla yağının üretimi, uzman ekiplerce yapılıyor. Uzun ve zahmetli bir üretimi olan sığla yağının Türkiye'de tek üretim merkezi olan Köyceğiz'deki Orman Bölge Müdürlüğü tesisinde Beyobası Orman İşletme Şefi ve orman muhafaza memurlarının onay verdiği ağaçlardan üretim gerçekleştiriliyor.

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Kilosu 5 bin liraya satılıyor! Dünyada sadece 3 bölgede yetişiyor biri Türkiye’de...

2023 YILINDA 1 TON ÜRETİM HEDEFLENİYOR
Türkiye'de sadece Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Kavakarası Mahallesi'nde gerçekleştirilen sığla yağı üretiminde bu yıl hedef 1 ton sığla yağı ve 3 ton sığla buhuru üretimi hedefleniyor. Sığla buhuru genellikle mevlid başta olmak üzere kırsal kesimlerde evlerin odalarında hoş koku vermesi için yağı çıkarılan ağaç kabuklarının yakılması ile elde ediliyor.

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Kilosu 5 bin liraya satılıyor! Dünyada sadece 3 bölgede yetişiyor biri Türkiye’de...

YAPIMI ZAHMETLİ
Sığla yağı üretimini uzman kişiler tarafından yapılıyor. Ağacın kabukları 'Kızıllatma' adı verilen işlemi esnasında ne çok fazla kazınıyor, ne de az. Ağacın kabuklarının çok fazla sıyrılması ağaç ömrünü azaltıyor. Kızıllatma işleminin ardından 15 gün bekledikten sonra ağaçların gövdesindeki reçine ve kabuklar sıyrılıyor. Kabuklar çuvallar ile sığla üretim merkezine taşınıyor. Burada kabuklar bir sür odun ateşinde kaynadıktan sonra pres makinesine atılarak sığla yağı çıkarılıyor. Yağı çıkarılan sığla kabukları atılmayarak kurumaya bırakılıyor ve kuruyan bu kabuklar buhur olarak kullanılıyor.