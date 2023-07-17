17 Temmuz 2023, Pazartesi
Casus sanıldı gerçek bambaşka çıktı! Büyükelçilikte skandal olay
Skandal olay Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde meydana geldi. Kadın diplomat P.A.L'nin masasının altından kayıt cihazı çıkmasının ardından casus paniğine sebep olan ancak cinsel amaçlı görüntü kaydı yaptığı ortaya çıkan güvenlik görevlisi Ahmet Ercan Cihan'ın 30 yıla kadar hapsi istendi. Yargılanmasına başlanan Cihan, suçunu itiraf ederken 2 kişi hakkında daha suç duyurusunda bulunuldu.
Giriş Tarihi: 17.07.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 10:41
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