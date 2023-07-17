Casus sanıldı gerçek bambaşka çıktı! Büyükelçilikte skandal olay

CASUS DEĞİL SAPIKMIŞ!

Belçika'da yapılan incelemede gizli kameranın içinde devlet özelindeki bilgiler değil kadınlara ait görüntülerin olduğu tespit edildi. Büyükelçilik çalışanlara ait olan görüntüler hakkında soruşturma yapılması için güvenlik kamerası Türkiye'ye gönderildi.