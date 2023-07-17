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Casus sanıldı gerçek bambaşka çıktı! Büyükelçilikte skandal olay

Skandal olay Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde meydana geldi. Kadın diplomat P.A.L'nin masasının altından kayıt cihazı çıkmasının ardından casus paniğine sebep olan ancak cinsel amaçlı görüntü kaydı yaptığı ortaya çıkan güvenlik görevlisi Ahmet Ercan Cihan'ın 30 yıla kadar hapsi istendi. Yargılanmasına başlanan Cihan, suçunu itiraf ederken 2 kişi hakkında daha suç duyurusunda bulunuldu.

Giriş Tarihi: 17.07.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 10:41
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Casus sanıldı gerçek bambaşka çıktı! Büyükelçilikte skandal olay

Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görevli P.A.L, masasının altında gizli kamera bulmasının ardından konuyu üst makamlara bildirdi.

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Casus sanıldı gerçek bambaşka çıktı! Büyükelçilikte skandal olay

GİZLİ KAMERA İLE GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKMİŞ

Sabah'ın haberine göre, büyükelçilik gizli kameranın devlet özelindeki bilgi ve konuşmaların kayıt altına alındığını düşünerek casus paniği ile gizli kamerayı Belçika güvenlik birime gönderdi.

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Casus sanıldı gerçek bambaşka çıktı! Büyükelçilikte skandal olay

CASUS DEĞİL SAPIKMIŞ!

Belçika'da yapılan incelemede gizli kameranın içinde devlet özelindeki bilgiler değil kadınlara ait görüntülerin olduğu tespit edildi. Büyükelçilik çalışanlara ait olan görüntüler hakkında soruşturma yapılması için güvenlik kamerası Türkiye'ye gönderildi.

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Casus sanıldı gerçek bambaşka çıktı! Büyükelçilikte skandal olay

ÖNCE TUVALETLERE ARDINDAN MASALARA YERLEŞTİRMİŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Büyükelçilikte araştırma yapıldı.

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Casus sanıldı gerçek bambaşka çıktı! Büyükelçilikte skandal olay

Kadınlar tuvaletinde de gizli kamera olduğu tespit edilirken kamerayı yerleştirenin ise elçilikte çalışan güvenlik görevlisi Ahmet Ercan Cihan olduğu anlaşıldı.