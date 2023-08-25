26 Ağustos 2023, Cumartesi
Kilo aldırmayan kıtır kıtır kurabiye tarifi! Kokusunu alan kapınızda yatacak! Çay ve diyet tutkunlarına özel...
Hem çay keyfi yaparken hem de sağlıklı bir atıştırmalık arayışında olanlar için harika bir tarifle geldik. Kilo kontrolü yaparken tatlı krizlerine son vermek isteyenler için ideal bir alternatif olan bu tarif, fit yaşam tarzına uyum sağlamak isteyenlere yönelik bir çözüm sunuyor. İşte besleyici ve lezzetli diyet kurabiye tarifi ile hem tatmin olabilir, hem de kilonuzu koruyabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 25.08.2023 23:37 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 23:38
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