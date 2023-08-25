Kilo aldırmayan kıtır kıtır kurabiye tarifi! Kokusunu alan kapınızda yatacak! Çay ve diyet tutkunlarına özel...

Ara öğünlerde veya çayın yanında atıştırmalık arayanlar için ideal bir alternatif olan bu tarif, hem lezzetiyle tatmin ediyor hem de kilo endişesi taşımayan bir atıştırma sunuyor. İçeriğindeki sağlıklı malzemeler sayesinde hem tok tutan hem de tatmin eden diyet kurabiye, fit yaşam tarzını desteklemek isteyenler için harika bir seçenek. Tarifin ayrıntıları ve malzemeleri haberimizde sizi bekliyor.