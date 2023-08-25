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Haberler Galeri Kilo aldırmayan kıtır kıtır kurabiye tarifi! Kokusunu alan kapınızda yatacak! Çay ve diyet tutkunlarına özel...

Kilo aldırmayan kıtır kıtır kurabiye tarifi! Kokusunu alan kapınızda yatacak! Çay ve diyet tutkunlarına özel...

Hem çay keyfi yaparken hem de sağlıklı bir atıştırmalık arayışında olanlar için harika bir tarifle geldik. Kilo kontrolü yaparken tatlı krizlerine son vermek isteyenler için ideal bir alternatif olan bu tarif, fit yaşam tarzına uyum sağlamak isteyenlere yönelik bir çözüm sunuyor. İşte besleyici ve lezzetli diyet kurabiye tarifi ile hem tatmin olabilir, hem de kilonuzu koruyabilirsiniz.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2023 23:37 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 23:38
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Kilo aldırmayan kıtır kıtır kurabiye tarifi! Kokusunu alan kapınızda yatacak! Çay ve diyet tutkunlarına özel...

Ara öğünlerde veya çayın yanında atıştırmalık arayanlar için ideal bir alternatif olan bu tarif, hem lezzetiyle tatmin ediyor hem de kilo endişesi taşımayan bir atıştırma sunuyor. İçeriğindeki sağlıklı malzemeler sayesinde hem tok tutan hem de tatmin eden diyet kurabiye, fit yaşam tarzını desteklemek isteyenler için harika bir seçenek. Tarifin ayrıntıları ve malzemeleri haberimizde sizi bekliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kilo aldırmayan kıtır kıtır kurabiye tarifi! Kokusunu alan kapınızda yatacak! Çay ve diyet tutkunlarına özel...

Eğer kilo kontrolünü ve sağlığınızı önemsiyorsanız, bu diyet kurabiye tarifi sizin için harika bir seçenek olabilir. Özellikle son dönemde kilo koruma hedefi olanlar arasında popüler hale gelen bu tarif, hem lezzetli hem de sağlıklı bir alternatif sunuyor. İşte kilo vermek isteyenlerin tercihi olan diyet kurabiye tarifinin yapılışı ve malzemeleri:

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Kilo aldırmayan kıtır kıtır kurabiye tarifi! Kokusunu alan kapınızda yatacak! Çay ve diyet tutkunlarına özel...

Malzemeler:

*4 su bardağı yulaf ezmesi
*1 adet küçük boy olgun muz
*1 adet yumurta
*1 tatlı kaşığı tarçın
*1 yemek kaşığı bal

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Kilo aldırmayan kıtır kıtır kurabiye tarifi! Kokusunu alan kapınızda yatacak! Çay ve diyet tutkunlarına özel...

Tarif:

-Muzu çatal yardımıyla iyice ezin.
-Üzerine yumurtayı kırın ve karıştırın.

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Kilo aldırmayan kıtır kıtır kurabiye tarifi! Kokusunu alan kapınızda yatacak! Çay ve diyet tutkunlarına özel...

-Yulaf ezmesini, balı ve tarçını ekleyerek tüm malzemeleri homojen bir karışım elde edene kadar iyice karıştırın.
-Elde ettiğiniz karışımdan istediğiniz boyutta kurabiyeler yapın.