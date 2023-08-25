26 Ağustos 2023, Cumartesi
Kahve fincanlarının hangisi önce dolar? Bu zeka testini yüksek IQ'lu olanlar 10 saniyede buluyor!
Zekanın sınırlarını zorlamak için ortaya atılan bir bulmaca, insanların düşünme yeteneklerini sınamak için oldukça ilgi çekici bir fırsat sunuyor. Soru şu: Hangi kahve fincanı önce dolacak? Sadece dahi insanlar, bu sorunun cevabını 10 saniye içinde bulabiliyor. Süren başladı: 1, 2, 3...
Giriş Tarihi: 25.08.2023 22:47 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 22:50
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