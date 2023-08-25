Kahve fincanlarının hangisi önce dolar? Bu zeka testini yüksek IQ'lu olanlar 10 saniyede buluyor!

Zihinsel meydan okumaların en yeni örneği, bulmaca severleri şaşırtmaya devam ediyor. Bu defa karşımıza çıkan bulmaca, görünüşte basit bir kahve fincanı dizilimiyle başlıyor ancak cevap sandığınız gibi değil. İlk bakışta, fincanların sırayla dolacağı düşüncesi ağır basabilir, fakat bu bulmacanın çözümü biraz daha derinlemesine bir düşünme yeteneği gerektiriyor.