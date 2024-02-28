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Kezban Ünal olayı nedir? 21 yıllık eşi yeğenini kaçırdı! Müge Anlı çılgına döndü: "Hiç utanmıyor musun?"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı işlediği konularla izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Programın yeni konuğu Hacer Dursun, 28 yıllık eşinin 21 yaşındaki yeğeni Kezban Ünal'ın kaçırıldığını iddia etti. Kezban'ın 5 yaşından beri kendi yanında büyüdüğünü söyleyen hala Hacer Dursun, yeğeninin 50 yaşındaki kocasının elinde olduğunu söyledi. Bu şoke edici olaya Müge Anlı, "Kızın yaşında, utanmıyor musun" diyerek tepki gösterdi. İşte Kezban Ünal olayının detayları...

Giriş Tarihi: 28.02.2024 13:08
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Kezban Ünal olayı nedir? 21 yıllık eşi yeğenini kaçırdı! Müge Anlı çılgına döndü: Hiç utanmıyor musun?

Hacer Dursun, 21 yaşındaki yeğeni Kezban Ünal'ın yaklaşık 1,5 ay önce Konya'dan kaybolduğunu açıkladı. 25 yıllık eşi Hüseyin'in, genç kadını kaçırdığını iddia eden Dursun, Müge Anlı'dan yardım istedi. Erkek kardeşi Yakup ve yengesi Raziye'nin engelli olduğu için onların iki çocuğuna kendisinin baktığını belirten Hacer Dursun, Kezban'ın ara ara evden kaçtığını ifade etti.

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Kezban Ünal olayı nedir? 21 yıllık eşi yeğenini kaçırdı! Müge Anlı çılgına döndü: Hiç utanmıyor musun?

Hacer Dursun, yeğenini evladı gibi gördüğünü ve 5 yaşından beri kendi baktığını belirtti.

"Kezban'a yasaklı madde veriyorlar, yeğenimi kocamın elinden kurtarmak istiyorum" diyen Dursun, Müge Anlı'dan yardım istedi.

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Kezban Ünal olayı nedir? 21 yıllık eşi yeğenini kaçırdı! Müge Anlı çılgına döndü: Hiç utanmıyor musun?

28 yıl boyunca kocasından şiddet gördüğünü anlatan Hacer Dursun, yeğeni Kezban'ın da bunları yaşamasını istemediğini söyledi.

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Kezban Ünal olayı nedir? 21 yıllık eşi yeğenini kaçırdı! Müge Anlı çılgına döndü: Hiç utanmıyor musun?

Hacer Dursun, kocasının 50 yaşında olduğunu ve son 8 yıldır çalışmadığını belirtti.

"Yıllarca çalıştım, ben baktım, yıllardır tehditlerine maruz kaldım" diyen Dursun, yaşadığı zorlukları aktardı.

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Kezban Ünal olayı nedir? 21 yıllık eşi yeğenini kaçırdı! Müge Anlı çılgına döndü: Hiç utanmıyor musun?

Yeğeni Kezban'ı kaçıran Hüseyin Dursun'un ablası Arife Alkoç canlı yayına bağlandı. Arife Alkoç, abisinin Kezban'ı kaçırdığı iddialarını inkar ettiğini belirtti. "Ben konuştuğumda İstanbul'da olduğunu ve Kezban'ın yanında olmadığını söyledi" diyen Alkoç, abisinin suçlamaları reddetti.

Müge Anlı'da Hüseyin Dursun'a seslenerek, "21 yaşındaki kızı koluna takıp gezmeye utanmıyor musun?" diyerek tepki gösterdi.