Kezban Ünal olayı nedir? 21 yıllık eşi yeğenini kaçırdı! Müge Anlı çılgına döndü: "Hiç utanmıyor musun?"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı işlediği konularla izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Programın yeni konuğu Hacer Dursun, 28 yıllık eşinin 21 yaşındaki yeğeni Kezban Ünal'ın kaçırıldığını iddia etti. Kezban'ın 5 yaşından beri kendi yanında büyüdüğünü söyleyen hala Hacer Dursun, yeğeninin 50 yaşındaki kocasının elinde olduğunu söyledi. Bu şoke edici olaya Müge Anlı, "Kızın yaşında, utanmıyor musun" diyerek tepki gösterdi. İşte Kezban Ünal olayının detayları...