Fenomen Sarem Uysal hakkında istenen ceza belli oldu! Video başına 200 dolar almış

SAVCILIK ÇOCUK HASSASİYETİ GÖSTERDİ

Sarem Uysal adlı kullanıcının sosyal medya platformu üzerinden müstehcen videolar paylaşıp para kazanmak için telegram hesabından devam videoları paylaştığı ve bu kişinin takipçileri arasında çocukların da bulunduğu belirlenmişti. Savcılık, çocukların sosyal medya platformuna serbestçe girip erişebildiği ve Yıldız H'nin içeriklerini gördüğünü belirterek tutuklanmasını istemişti.

VİDEO BAŞINA 200 DOLAR KAZANMIŞ

Sarem Uysal, ifadesinde Onlyfans'ta video başına 200 dolar kazandığını söylemişti. "Video başına 200 dolar talep ediyorum. Üye olmayan ve ücret ödemeyen göremez. Ancak telegram hesabı bana ait değil. IBAN bilgileri benim ancak rızam dışında Onlyfans'taki içeriklerim diğer sosyal mecralarda paylaşılmış" demişti.