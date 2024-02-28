Fenomen Sarem Uysal hakkında istenen ceza belli oldu! Video başına 200 dolar almış
Fenomen Sarem Uysal, sosyal medya hesabından müstehcen görüntülerini yayınladı. Videolarını para karşılığı sattığı belirlenen ve "Video başına 200 dolar kazanıyorum" diyen Sarem Uysal, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. Uysal hakkında istenen ceza belli olurken, hakkında hazırlanan iddianamede, fenomenin çocukların da bulunabileceği ortamda müstehcen görüntüler paylaştığı vurgulandı.
Giriş Tarihi: 28.02.2024
10:40 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
10:40
Sosyal medya hesaplarından müstehcen görüntülerini yayınlayan fenomenlere yönelik operasyonlar devam etti. Onlyfans fenomeni Sarem Uysal lakaplı Yıldız H.'nin müstehcen fotoğraflarını yayınladığı hatta para karşılığında sattığı belirlendi.
SABAH'ın gündeme getirdiği ve bu platformlara çocukların da erişebilmediğine dikkat çektiği haberin ardından savcılık harekete geçti. Soruşturma kapsamında tutuklanan Sarem Uysal, 5 gün sonra itiraz üzerine salıverildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame dikkat çekti.
ÖDEMELER DOLAR ÜZERİNDEN YAPILIYOR
İddianamede 23 yaşındaki Sarem Uysal'ın Türkiye'de yasaklı olan Onlyfans isimli siteye üye olduğu, siteye üye olduktan sonra müstehcen videolar çekerek ücret karşılığında yayınladığı belirtildi. Bu siteden görüntüleri izlemek isteyen kişilerin fenomen kadına dolar üzerinden belirlenen ücretle üye olduğunu anlatan savcılık, bu sayede Yıldız H'nin yasal olmayan şekilde gelir elde ettiğini kaydetti.
2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Bir vatandaşın ihbarı üzerine yapılan araştırmayla Sarem Uysal lakaplı Yıldız H'nin cinsel içerikli görüntülerini ücret karşılığında izlettirdiği ifade edilen iddianamede şüphelinin 6 Ocak 2024 tarihinde tutuklanıp itiraz üzerine 5 gün sonra tahliyesine karar verildiği anlatıldı. Yıldız H'nin "alenen müstehcen yayın satmak veya kiralamak" suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.
SAVCILIK ÇOCUK HASSASİYETİ GÖSTERDİ
Sarem Uysal adlı kullanıcının sosyal medya platformu üzerinden müstehcen videolar paylaşıp para kazanmak için telegram hesabından devam videoları paylaştığı ve bu kişinin takipçileri arasında çocukların da bulunduğu belirlenmişti. Savcılık, çocukların sosyal medya platformuna serbestçe girip erişebildiği ve Yıldız H'nin içeriklerini gördüğünü belirterek tutuklanmasını istemişti.
VİDEO BAŞINA 200 DOLAR KAZANMIŞ
Sarem Uysal, ifadesinde Onlyfans'ta video başına 200 dolar kazandığını söylemişti. "Video başına 200 dolar talep ediyorum. Üye olmayan ve ücret ödemeyen göremez. Ancak telegram hesabı bana ait değil. IBAN bilgileri benim ancak rızam dışında Onlyfans'taki içeriklerim diğer sosyal mecralarda paylaşılmış" demişti.