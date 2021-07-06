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Ketojenik diyet nedir? Ketojenik beslenme sağlıklı mı?

Hızlı kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği ketojenik diyet, son yıllarda oldukça sık kullanılan diyet programlarından oldu. Peki yağları daha etkili bir şekilde yakmanıza yardımcı olabilecek düşük karbonhidratlı, yüksek yağlı bir diyet olan ketojenik diyet ne kadar sağlıklı? A Haber'e konuşan Diyetisyen Esra Şahin, nasıl yapılması gerektiğini anlattı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2021 15:07 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 15:07
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Ketojenik diyet nedir? Ketojenik beslenme sağlıklı mı?

Son yılların en popüler beslenme şekillerinden olan ketojenik diyet, ünlü isimler tarafından da sevilen ve son günlerde uygulanan en popüler diyet programlarından biri oldu. Vücuda az miktarda karbonhidrat, çok sayıda yağ alarak yapılan diyette, ihtiyaç duyulan yağların nereden karşılanacağını A Haber'e konuşan Diyetisyen Esra Şahin anlattı.

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Ketojenik diyet nedir? Ketojenik beslenme sağlıklı mı?

Şahin açıklamasında, "Yararlı yağlardan kastımız olabildiğince yağlı tohumlardan aldığımız yağlardır. 20 gramla 50 gram karbonhidrat arasında değişir ketojenik diyette karbonhidrat miktarı. Bu bizim gün içerisinde sebzelerden aldığımız karbonhidrata tekabül eder sadece" dedi.

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Ketojenik diyet nedir? Ketojenik beslenme sağlıklı mı?

Ketojenik diyetin herhangi bir sağlık problemi olmayan kişilerden uygulanabildiğinin altını çizen Şahin, bu diyetin aylarca yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.

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Ketojenik diyet nedir? Ketojenik beslenme sağlıklı mı?

Peki ketojenik diyetin faydaları nelerdir? İşte ketojenik diyetle ilgili bilinmesi gerekenler…

Ketojenik diyet aslında epilepsi gibi nörolojik hastalıkların tedavisi için bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmalar, diyetin çok çeşitli farklı sağlık koşullarına fayda sağlayabileceğini göstermiştir:

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Ketojenik diyet nedir? Ketojenik beslenme sağlıklı mı?

Kalp hastalığı:

Ketojenik diyet vücut yağı , HDL kolesterol düzeyleri, kan basıncı ve kan şekeri gibi risk faktörlerini iyileştirebilir. Bu da kalp hastalığının önlenmesine büyük ölçüde yardımcı olur.

Kanser:

Diyet şu anda çeşitli kanser türlerini tedavi etmek ve tümör büyümesini yavaşlatmak için kullanılıyor.

Alzheimer hastalığı:

Ketojenik diyet, Alzheimer hastalığının semptomlarını azaltabilir ve ilerlemesini yavaşlatabilir.