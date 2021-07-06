Kanser hastaları nasıl beslenmeli? Bu besinlere dikkat! Yarardan çok zarar veriyor

Çağımızın vebası olan kanserle mücadelede beslenmenin yeri tartışılmaz. Ancak birçok kişi sağlığına iyi geleceğini düşünerek kulaktan dolma bilgilere göre besleniyor. Kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmesi ve bitkisel ürünlere çok fazla yönelim olması yarardan çok zarar verebiliyor. Peki kanser hastaları hangi besinleri tercih etmeli? A Haber ekranlarına konuşan diyetisyen Havva Baler Gezgüç kanser hastalarına beslenme tavsiyelerde bulundu. İşte kanser hastalarının beslenmesinde doğru bilinen yanlışlar...