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Kanser hastaları nasıl beslenmeli? Bu besinlere dikkat! Yarardan çok zarar veriyor

Çağımızın vebası olan kanserle mücadelede beslenmenin yeri tartışılmaz. Ancak birçok kişi sağlığına iyi geleceğini düşünerek kulaktan dolma bilgilere göre besleniyor. Kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmesi ve bitkisel ürünlere çok fazla yönelim olması yarardan çok zarar verebiliyor. Peki kanser hastaları hangi besinleri tercih etmeli? A Haber ekranlarına konuşan diyetisyen Havva Baler Gezgüç kanser hastalarına beslenme tavsiyelerde bulundu. İşte kanser hastalarının beslenmesinde doğru bilinen yanlışlar...

A Haber
Giriş Tarihi: 06.07.2021 12:31 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 13:01
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Kanser hastaları nasıl beslenmeli? Bu besinlere dikkat! Yarardan çok zarar veriyor

Kanserle mücadelede beslenmenin yeri tartışılmaz. Ancak birçok kişi sağlığına iyi geleceğini düşünerek kulaktan dolma bilgilere göre besleniyor ve çoğu zaman yarardan çok zarar görüyor.

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Kanser hastaları nasıl beslenmeli? Bu besinlere dikkat! Yarardan çok zarar veriyor

Kanser hastalığının tedavisinde doğru beslenme büyük öneme sahip. Ancak birçok kişi sağlığına kavuşmak ümidiyle kulaktan dolma bilgilerle hareket edebiliyor.

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Kanser hastaları nasıl beslenmeli? Bu besinlere dikkat! Yarardan çok zarar veriyor

A Haber'e özel açıklamalar yapan diyetisyen Havva Baler Gezgüç, tedavi sürecinde yapılan yanlışları anlattı. Peki kanser hastaları hangi besinleri tercih etmeli? İşte kanser hastalarının beslenmesinde doğru bilinen yanlışlar...

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Kanser hastaları nasıl beslenmeli? Bu besinlere dikkat! Yarardan çok zarar veriyor

İşte Havva Baler Gezgüç'ün yaptığı açıklamalar;

Kişiler kanser tanısı aldıklarında ilk akıllarına gelen sorulardan bir tanesi ne yemeli ne içmeliyim oluyor. İnternetten ve eşlerinden dostlarından kulaktan dolma çok fazla bilgi ile donatılabilen hastalar, daha fazla zarar görebiliyor.

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Kanser hastaları nasıl beslenmeli? Bu besinlere dikkat! Yarardan çok zarar veriyor

YARARDAN ÇOK ZARARI OLABİLİYOR

Bitkisel ürünlere çok fazla yöneliniyor. Çevreden duydukları önerilerle falanca kullanmış ona çok faydası olmuş sen de kullanabilirsin diye. Ama bu yanlış bir yaklaşım. Bitkisel ürünlerin yarardan çok zararı olabiliyor.