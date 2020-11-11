Kendisini vurmak için hazırlık yapan kocasının fotoğrafını çekti

Karaman'da, çocuklarını görmek için gittiği evinde boşanma davası süren eşi Hakan Karharman (30) tarafından tüfekle bacağından vurulan Özgen Karharman'ın (22) annesi Özlem Şahin, ''Kızıma sürekli şiddet uyguluyordu ve daha önce 3-4 kez bıçakladı. Kızım boşanma davası açmıştı ve Hakan, anlaşmalı olarak boşanacağını söyledi. Kızım da çocuklarını görmek için eve gittiğinde silahı başına doğrultmuş. Kızım engel olmak isterken sağ bacağından yaralandı. Doktorlar yüzde 80 oranında sakat kalabileceğini söyledi'' dedi.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 09:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL