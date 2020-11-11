500 bin metrekarelik alan tarandı! 'Ölüm tuzakları' böyle temizlendi

"DENİZLERİ NE KADAR TEMİZ TUTARSAK, GELECEK NESİLLERE O KADAR GÜZEL BİR ŞEKİLDE AKTARMIŞ OLACAĞIZ"

Son olarak balıkçılara önemli bir hatırlatma yapan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Değerli balıkçılarımıza bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Avcılık esnasında av araçlarının, ağlarının başka ağlarla çatışmamasına çok büyük önem göstermeleri gerekiyor. Yine riskli bölge diye tabir ettiğimiz av alanlarında, avlanmamaları gerekiyor. Çünkü, neticede biz bu denizleri ne kadar temiz tutarsak, gelecek nesillere o kadar güzel bir şekilde aktarmış olacağız. Tabii herhangi bir şekilde ağları denize düşmüş olabilir. Eğer ki böyle bir durumla karşı karşıya kalırlarsa bizlere anında haber versinler ki biz o noktayı belirleyelim, bir dahaki tarama esnasında bu ağları oradan çıkartıp bertaraf edebilelim" şeklinde konuştu.