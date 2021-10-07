Kelebekler Vadisi’nde hamile kadının şüpheli ölümünün seyrini değiştirecek rapor

BANKA ÇALIŞANI ORTADA YOK

Poliçe hazırlanırken altında imzası olan banka çalışanına verdiği adreslerde ulaşılamadığının da altını çizen Özgen, "Sanık müdafinin burada doğal olarak kendi müvekkilini savunma amacı ile bunu söylüyor. Böyle bir durum da olabilir, bu gözle tespit edilebilecek bir husus değil belirttiğim gibi kriminal incelemeye tabidir. Ancak imzalar ve yazılar sanığa ait olmasa dahi müvekkile de ait olmadığı ortaya çıkarsa bu poliçenin hiçbir şekilde müteveffa tarafından düzenlenmediği ortaya çıkacaktır. Burada da şöyle bir parantez açayım; dosya kapsamında dinlenilmeye çalışılan, adres araştırması yapılan ancak vermiş olduğu 5-6 adresten de ulaşılamayan bir tanık mevcut. Bu tanık banka çalışanı, bu poliçenin altında imzası olan bir çalışan. Bu poliçenin düzenlenmesi esnasında orada bulunan bir çalışan. Bu kişi tarafından da imzalar veya yazılar düzenlenmiş, atılmış olabilir. Ama müvekkil tarafından bu imzalar atılmadıysa, yazılar yazılmadıysa bu poliçenin de özellikle tazminatın alınabilmesi için hazırlandığı da ortaya çıkmış olacak" diye konuştu.