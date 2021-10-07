İznik'te arkeologlardan tarihe ışık tutacak keşif
Bursa İznik'te SİT alanı ilan edildikten sonra 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1 milyon 50 bin TL'ye kamulaştırılan zeytinlik alanda bir süredir kazı faaliyetleri yürüten arkeologlar tarihe ışık tutacak yeni bir bazilika buldu.
Giriş Tarihi: 07.10.2021
13:34 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021
13:36
100 senenin keşfi olarak değerlendirilen İznik gölünün tabanındaki bazilikanın akabinde 2. bir bazilikayı da zeytinlik alanda bulduklarını ilk defa duyuran arkeologlar, bölgenin Nekropark alanına dönüştürüleceğini belirtti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
2019'dan bu yana Hisardere Nekrepolü'ndeki kazı faaliyetlerinin Bilimsel Koordinatörlüğünü üstlenen Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç; M.Ö. 2. yüzyılda inşa edildikleri öngörülen lahitlerin içinden çıkan mumyalanmış 2'si bayan biri erkek cesedinin müzeye kaldırıldığını dile getirdi.
2.BAZİLİKA KEŞFEDİLDİ
Meriç; lahitlerden birinin bu güne kadar zarar görmeden korunduğunu; bir diğerinin ise içerisinden 2008 yılına ait bir şu şişesi kapağının çıktığını, muhtemelen bu yıllarda defineciler tarafından patlatılıp içerisinin açıldığını söyledi. 2016 yılından bu yana Hisardere Nekrepolü'nden 6 adet lahit çıkarıldığını ifade eden Meriç, bölgede yaklaşık 1,5 dönümlük alanda 2. bir bazilika keşfettiklerini söyledi.
KORUMA ALTINA ALINDI
UNESCO'nun Dünya Mirası geçici listesine dahil ettiği Bursa'nın İznik ilçesinde toprağın altından tarih fışkırmaya devam ediyor. İlk kez 1989 yılında defineciler tarafından yapılan kaçak kazılarla birlikte ortaya çıkan Hisardere Nekrapolü'nde 2016 yılında yine defineciler tarafından yapılan bir kaçak kazı sırasında 45 yaşlarında Romalı bir askere ait lahit ortaya çıktı. İçerisi su kaplı lahit restüte edilip korunmaya alındı. Kaçak kazılar devam edince Alan Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1992 yılında I. Derecede Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildi. Kaçak kazıların önüne geçmek için 2018 yılında harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı zeytin ağaçları ile kaplı alanı 1 milyon 50 bin liraya kamulaştırdı.
4. VE 5. YÜZYILLARA AİT MOZAİK BULUNDU
2019 yılında bölgede başlatılan bilimsel kazılarda Nigrenieve ve Astyrist isminde anne ve kızına ait bir lahit daha bulundu. Bu lahitide çıkaran ekipler İznik Müzesi'ne kaldırdı. O yıl devam eden kazılarda ise lahitin üst kısmında bulunan 4'üncü ve 5'inci yüzyıllara ait mozaik bulundu. 2021 yılında çalışmalara hız veren ekipler mozaiğin devamına ulaşıp zeytinlik bölgede oldukça geniş bir alana yayıldığını belirledi.