Başkan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın ölümünün 10. yıl dönümü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 yıl önce bugün annesi Tenzile Erdoğan'ı kaybetti. 7 Ekim 2011'de annesini ebediyete uğurlayan Başkan Erdoğan, her anne sözcüğünü duyguğunda duygularına hakim olamadı, gözleri doldu.
Giriş Tarihi: 07.10.2021
12:18 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021
12:27
Halkın oyuyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı oldu. Üstlendiği sorumluluğu hiçbir zaman yük olarak görmedi. Bu ülkeye hizmet etmek için dur durak bilmeden çalıştı. Yapılacak çok iş var diyerek çıktığı bu yolda ailesine dahi vakit ayıramadı. Kaybettiği annesinin hasreti ise hiç dinmedi. 10 yıl önce annesi Tenzile Erdoğan'ı ebediyete uğurlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan her anne sözcüğünü duyduğunda gözleri doldu.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
.
GALERİ DEVAM EDİYOR
TENZİLE ERDOĞAN'IN HAYATI 3 Mayıs 1924'de dünyaya gelen Tenzile Erdoğan, 2011 yılında 87 yaşındayken vefat etti. Tenzile Erdoğan Rize'de Ahmet Erdoğan ile evlendi. Eşi Ahmet Erdoğan deniz yollarında kıyı kaptanı olarak çalışırdı. Tenzile Erdoğan, birisi Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere beş çocuk dünyaya getirdi.
2011 yılında şiddetli karın ağrısı ve ateş şikayetiyle hastaneye yatan ve safra kesesinden ameliyat olan Tenzile Erdoğan, yoğun bakımda tedavi görüyordu.
TENZİLE ERDOĞAN NE ZAMAN VEFAT ETTİ? 87 yaşında şiddetli karın ağrısı ve ateş şikayetiyle ameliyat olan ve yoğun bakımda tedavi gören Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011 yılında vefat etti.
Başkan Erdoğan, annesine olan sevgisini şu sözlerle ifade etmişti: "
Annem öldükten sonra bende çok farklı bir dünyayı meydana getirdi. Ne zaman Ahmet Kaya'nın Şafak Türküsü şarkısını dinlersem çok duygulanırım. Adeta annemle haşır neşir olmaya başlarım."