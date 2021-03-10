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10 Mart 2021, Çarşamba
Haberler Galeri Kedisini veterinere götürdü hayatının şokunu yaşadı! Burnundan çıkanlar şaşırttı
Kedisini veterinere götürdü hayatının şokunu yaşadı! Burnundan çıkanlar şaşırttı
Kedisinin nefes alışında bir farklılık hisseden kişi soluğu veterinerde aldı. Kediyi dikkatlice kontrol eden veteriner hayvanı acil operasyona alırken burnundan çıkanlar görenleri dehşete düşürdü.
Giriş Tarihi: 10.03.2021 06:36