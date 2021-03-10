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Kedisini veterinere götürdü hayatının şokunu yaşadı! Burnundan çıkanlar şaşırttı

Kedisinin nefes alışında bir farklılık hisseden kişi soluğu veterinerde aldı. Kediyi dikkatlice kontrol eden veteriner hayvanı acil operasyona alırken burnundan çıkanlar görenleri dehşete düşürdü.

Giriş Tarihi: 10.03.2021 06:36
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Kedisini veterinere götürdü hayatının şokunu yaşadı! Burnundan çıkanlar şaşırttı

Evinde beslediği kedide son günlerde bir halsizlik hisseden ve nefes almakta zorlandığını gören kişi soluğu direk veterinerde aldı.

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Kedisini veterinere götürdü hayatının şokunu yaşadı! Burnundan çıkanlar şaşırttı

Yapılan kontroller sonrası kedinin burnunda bir şey olduğu fark edildi ve operasyona başlandı.

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Kedisini veterinere götürdü hayatının şokunu yaşadı! Burnundan çıkanlar şaşırttı

Veteriner kedinin burnunda bulunan şeyi görüne gözlerine inanamadı. O anlar ise birisi tarafından kameraya alındı.

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Kedisini veterinere götürdü hayatının şokunu yaşadı! Burnundan çıkanlar şaşırttı
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Kedisini veterinere götürdü hayatının şokunu yaşadı! Burnundan çıkanlar şaşırttı
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