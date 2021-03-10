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Dev piton eve girdi! Dişlerini fırçalayan iki çocuk koşarak kaçtı

Avustralya'da dişlerini fırçalayan iki çocuk tavandan sarkan dev pitonu görünce gözlerine inanamadı. İlk başta ne olduğunu anlayamayan kardeşler birden banyodan kaçarak ailesinin yanına gitti.

Giriş Tarihi: 10.03.2021 06:27
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Dev piton eve girdi! Dişlerini fırçalayan iki çocuk koşarak kaçtı

Avustralya'da gece yatmadan önce dişlerini fırçalamak isteyen iki kardeş banyoya girip ışığı açınca hayatlarının şokunu yaşadı.

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Dev piton eve girdi! Dişlerini fırçalayan iki çocuk koşarak kaçtı

Tavandan dev pitonun sarktığını gören kardeşler hemen banyodan kaçarak ailesinin yanına sığındı. Ailesi hemen ekiplerden yardım istedi.

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Dev piton eve girdi! Dişlerini fırçalayan iki çocuk koşarak kaçtı

Yılanın eve girmeden önce güvenlik kamerasına katıldığı anlar böyle görüntülendi.

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Dev piton eve girdi! Dişlerini fırçalayan iki çocuk koşarak kaçtı
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Dev piton eve girdi! Dişlerini fırçalayan iki çocuk koşarak kaçtı
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