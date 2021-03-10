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10 Mart 2021, Çarşamba
Haberler Galeri Dev piton eve girdi! Dişlerini fırçalayan iki çocuk koşarak kaçtı
Dev piton eve girdi! Dişlerini fırçalayan iki çocuk koşarak kaçtı
Avustralya'da dişlerini fırçalayan iki çocuk tavandan sarkan dev pitonu görünce gözlerine inanamadı. İlk başta ne olduğunu anlayamayan kardeşler birden banyodan kaçarak ailesinin yanına gitti.
Giriş Tarihi: 10.03.2021 06:27