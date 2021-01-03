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BİM'den 2021'e sürpriz ürünler: 5 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...
BİM'de bu hafta neler var? 5 Ocak 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni yılın ilk kampanyaları merakla bekleniyordu. BİM salı kampanyalarında 4 lt ayçiçek yağı, geleneksel tereyağı, kangal sucuk, dana kavurma, yemeklik pastırma, beyaz peynir, taşe kaşar peyniri, uzun hindi sosis, hindi parça etli salam gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Peki, BİM'de hangi ürünler olacak? İşte BİM 5 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 03.01.2021 17:38 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 17:39
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