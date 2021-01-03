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Haberler Galeri BİM'den 2021'e sürpriz ürünler: 5 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

BİM'den 2021'e sürpriz ürünler: 5 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

BİM'de bu hafta neler var? 5 Ocak 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni yılın ilk kampanyaları merakla bekleniyordu. BİM salı kampanyalarında 4 lt ayçiçek yağı, geleneksel tereyağı, kangal sucuk, dana kavurma, yemeklik pastırma, beyaz peynir, taşe kaşar peyniri, uzun hindi sosis, hindi parça etli salam gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Peki, BİM'de hangi ürünler olacak? İşte BİM 5 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 03.01.2021 17:38 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 17:39
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BİM'den 2021'e sürpriz ürünler: 5 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

BİM 5 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Salı indirimleri belli oldu. Şarküteri ve bakım ürünlerinin dikkat çektiği BİM salı kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Haftanın kampanyaları, BİM müşterileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 5 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'den 2021'e sürpriz ürünler: 5 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

Kırlangıç Ayçiçek Yağı

• 4 Lt

  • 3
  • 18
BİM'den 2021'e sürpriz ürünler: 5 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

Torku
Geleneksel Tereyağı

• 1 kg

  • 4
  • 18
BİM'den 2021'e sürpriz ürünler: 5 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

Beşler
Nostalji Dana Kangal Sucuk

• 300 g

  • 5
  • 18
BİM'den 2021'e sürpriz ürünler: 5 Ocak 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

Amasya Et
Dana Kavurma

• 250 g