Ulaşılanlar içindeki en dikkat çekici parçanın tüm halde bulunan ve fillerin atası olarak bilinen Choerolophodon Pentelici'ye ait tam kafatası fil fosili olduğunu vurgulayan Başoğlu, "Bu bütünlükte ve bütün halde ele geçen tek örnek. Türün kendisi de çok önemli. Dünyada nadir bulunan bir tür." dedi.