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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kayseri’de yapılan araştırmada 8 milyon yıllık sır gün yüzüne çıktı Kayseri’de yapılan araştırmada 8 milyon yıllık sır gün yüzüne çıktı
Kayseri'de yaklaşık 8 milyon yıl önce fillerin atası olarak bilinen 5 fil türünün bir arada yaşamış olması dikkati çekiyor. Yumula Barajı Gölü kıyısındaki kazılara başkanlık eden Prof. Dr. Okşan Başoğlu: ''5 farklı tür filimiz var. Sadece fillerle kalmıyoruz, zürafalar, gergedanlar, 3 toynaklı atlar, bovit dediğimiz boş boynuzlu koyun, keçi, antilop gibi hayvanlar ve kaplumbağamız mevcut" dedi.
Giriş Tarihi: 19.03.2021 13:56 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 13:57
Büyükşehir Belediyesince 2017 yılında başlatılan fosil kurtarma kazıları, Yamula Barajı kıyısında mevsim şartları elverdiği zamanlarda sürdürülüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kazıda çıkarılan çeşitli hayvanlara ait fosiller, Kayseri Bilim Merkezi'nde uzmanlar tarafından titizlikle temizlenerek bakımı yapılıyor.
Kazılara başkanlık eden Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, kurtarma kazılarında şu ana kadar fillerin atası olarak bilinen 5 farklı fil türünün yanı sıra zürafa, geyik, antilop gibi çok çeşitli fosile ulaşıldığını söyledi.
Değerlendirmeler sonucu fosillerin yaklaşık 7,5-8 milyon yıl öncesine ait olduğunun belirlendiğini anlatan Başoğlu, bu konuda çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.
Ulaşılanlar içindeki en dikkat çekici parçanın tüm halde bulunan ve fillerin atası olarak bilinen Choerolophodon Pentelici'ye ait tam kafatası fil fosili olduğunu vurgulayan Başoğlu, "Bu bütünlükte ve bütün halde ele geçen tek örnek. Türün kendisi de çok önemli. Dünyada nadir bulunan bir tür." dedi.