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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Adana'da paramotor alarmı! Polisler teyakkuza geçti Son dakika haberine göre; Adana'da paramotorla uçuş yapan 2 kişi kenti alarma geçirdi. Paramotoru gören ekipler hemen helikopterle takibe aldı. Bölgede güvenlik önlemi alınırken hareketli dakikalar yaşandı. Giriş Tarihi: 19.03.2021 14:46 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 14:46
Merkez Park'tan paramotor ile havalanan Kemal Tufan ve Ali Kabaş'ın Adana Merkez Cami ve Taşköprü üzerinde uçtuğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İhbar üzerine Asayiş, Güvenlik ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karadaki ekipler, Tufan ve Kabaş'a iniş yapmaları için anons yaparken, havalanan polis helikopteri de paramotoru takibe aldı.
Tufan ve Kabaş, havada bir süre sorti attıktan sonra, polisin güvenlik önlemi aldığı Merkez Park'a iniş yaptı.
İZİNSİZ UÇTUKLARI BELİRLENDİ
Aşağıda bekleyen polis ekipleri, Kemal Tufan ile Ali Kabaş'ın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıp, izin belgelerini kontrol etti.
Kemal Tufan, Portakal Çiçeği Karanavalı dolayısıyla kentin tarihi yerlerinin çekimlerini yaptıklarını söyleyip, valilikten izin belgelerinin olduğunu öne sürdü.