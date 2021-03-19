Ankara koronavirüs son durum | Korkulan sahne gerçekleşiyor! Hasta sayısı yüzde 51 arttı

'YATAKLARIMIZ DOLMAYA BAŞLADI'

Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakımlar Sorumlularından Prof. Dr. Seval İzdeş, yoğun bakım yataklarının dolmaya başladığını ifade ederek, "Aslında biz büyük bir mücadele içerisindeyiz. Özellikle yaz ve sonbahar aylarında çok yoğun çalıştık. Yatak sayılarımızı artırdık. Her yer Covid-19 yoğun bakımı haline geldi. Ocak ayından sonra aşının ve kısıtlamaların da etkisiyle vaka sayıları azaldı. Biz de bu bağlamda yoğun bakım yatak sayılarımızı azaltmıştık. Bir kısmını da 'kısıtlamalar kalktıktan sonra vaka sayıları artar' diye boş bir şekilde bekletiyorduk. Şu anda o yataklarımızın hepsi hemen hemen dolmaya başladı. Bu neden insanlar aşı da olsa mutlaka maske, temizlik ve mesafe kuralına uymaları gerekiyor" dedi.

