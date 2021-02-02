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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Beyin yakan test! Bu fotoğrafta maskesiz adamı bulabilen neredeyse yok Beyin yakan test! Bu fotoğrafta maskesiz adamı bulabilen neredeyse yok
Sosyal medyada dolaşan beyin yakan test paylaşım rekorları kırdı. Belirli bir tempoda çalışan kişiler, bazı konuları sürekli aynı şekilde düşündükleri için zihinlerinde tembellik başlar. Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? Resimdeki maskesiz adamı bulabilecek misiniz?
Giriş Tarihi: 02.02.2021 05:45
Resimdeki maskesiz adamı bulabilir misiniz?
GALERİ DEVAM EDİYOR Bu anahtar hangi kapıyı açar? Bu haritadakiki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?
'Sandık yanılsaması' ismi verilen bu görselde 16 adet daire yer alıyor.
Yerlerini bulabilir misiniz?
Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.