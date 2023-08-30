30 Ağustos 2023, Çarşamba
Biri bitmeden biri başlıyor! Tansiyon, kalp hastaları evden çıkmasın! 81 il yeniden ısınacak: Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova ve Düzce...
Uzmanlar, son zamanlarda düşüş gösteren hava sıcaklıklarının yakın tarihlerde tekrar yükseleceği konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Özellikle Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova ve Düzce illerinde sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor. Sıcak hava dalgasının etkisiyle birlikte, uzmanlar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Giriş Tarihi: 30.08.2023 11:09
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