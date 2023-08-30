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Haberler Galeri Biri bitmeden biri başlıyor! Tansiyon, kalp hastaları evden çıkmasın! 81 il yeniden ısınacak: Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova ve Düzce...

Biri bitmeden biri başlıyor! Tansiyon, kalp hastaları evden çıkmasın! 81 il yeniden ısınacak: Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova ve Düzce...

Uzmanlar, son zamanlarda düşüş gösteren hava sıcaklıklarının yakın tarihlerde tekrar yükseleceği konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Özellikle Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova ve Düzce illerinde sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor. Sıcak hava dalgasının etkisiyle birlikte, uzmanlar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2023 11:09
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Biri bitmeden biri başlıyor! Tansiyon, kalp hastaları evden çıkmasın! 81 il yeniden ısınacak: Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova ve Düzce...

Son günlerde Türkiye genelinde sıcaklıkların düşüş göstermesine rağmen, meteoroloji uzmanlarının uyarıları dikkat çekiyor. Uzmanlar, ortak görüşleri doğrultusunda önümüzdeki dönemde sıcaklıkların tekrar yükselmesinin beklendiğini belirtiyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle yaz mevsiminin başlangıcından itibaren El Nino, Eyyam-ı Bahur ve Basra sıcaklıklarının yanı sıra yeni bir sıcaklık faktörü daha ekleniyor. Bu durum, uzmanların gelecek günlerde daha dikkatli ve hazırlıklı olunması gerektiği yönündeki uyarılarını destekliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Biri bitmeden biri başlıyor! Tansiyon, kalp hastaları evden çıkmasın! 81 il yeniden ısınacak: Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova ve Düzce...

Yaz mevsiminin son günlerinde düşen sıcaklıklar o tarihten itibaren yeninden yükselişe geçecek. Meteorolojik kaynaklar ve uzmanlar tarafından paylaşılan uyarılara göre sıcaklıklar yeniden mevsim normallerinin üzerin çıkması öngörülüyor.

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Biri bitmeden biri başlıyor! Tansiyon, kalp hastaları evden çıkmasın! 81 il yeniden ısınacak: Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova ve Düzce...

Ağustos ayının sonu itibariyle etkisini gösterecek sıcak hava dalgası eylül ayının başlarında da etkisini sürdürecek. Yaz boyunca tartışılan aşırı sıcaklıklar yaz sonunda da aynı etkiyi gösterecek.

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Biri bitmeden biri başlıyor! Tansiyon, kalp hastaları evden çıkmasın! 81 il yeniden ısınacak: Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova ve Düzce...

Paylaşılanlara göre 30 Ağustos Çarşamba günü itibariyle etkisini gösterecek sıcaklıkların etkili olacağı bölgeler paylaşıldı. Türkiye haritasını yeniden kırmızıya boyayacağı iddia edilirken, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova ve Düzce için uyarılar geliyor.

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Biri bitmeden biri başlıyor! Tansiyon, kalp hastaları evden çıkmasın! 81 il yeniden ısınacak: Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova ve Düzce...

Uzman isimler tarafından yapılan uyarılara göre o günlerde 65 yaş ve üzeri, kronik hastalar, çocuklar ve hamile vatandaşların mecbur olmadıkça dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Dışarı çıkarken açık renkli kıyafetlerin giyilmesi öneriliyor.