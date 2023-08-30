Biri bitmeden biri başlıyor! Tansiyon, kalp hastaları evden çıkmasın! 81 il yeniden ısınacak: Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova ve Düzce...

Son günlerde Türkiye genelinde sıcaklıkların düşüş göstermesine rağmen, meteoroloji uzmanlarının uyarıları dikkat çekiyor. Uzmanlar, ortak görüşleri doğrultusunda önümüzdeki dönemde sıcaklıkların tekrar yükselmesinin beklendiğini belirtiyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle yaz mevsiminin başlangıcından itibaren El Nino, Eyyam-ı Bahur ve Basra sıcaklıklarının yanı sıra yeni bir sıcaklık faktörü daha ekleniyor. Bu durum, uzmanların gelecek günlerde daha dikkatli ve hazırlıklı olunması gerektiği yönündeki uyarılarını destekliyor.