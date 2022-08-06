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Kayınpederi Hasan Yağal ile birlikte mi oldu? Müslüme Yağal'ın annesi sessizliğini bozdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Müslüme'nin cinayet şüphelisi olarak tutuklanan dedesi Hasan Yağal'ın yargılanmasına başlanıldı. Dede Hasan Yağal'ın Müslüme'nin babası olması iddiaları gündeme gelirken anne Selvi Yağal ise sessizliğini bozdu. Kayınpederi Hasan Yağal ile cinsel birliktelik yaşadığı sorularına bakın ne yanıt verdi...

Giriş Tarihi: 06.08.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 10:46
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Kayınpederi Hasan Yağal ile birlikte mi oldu? Müslüme Yağal’ın annesi sessizliğini bozdu

Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cinayet şüphelisi olarak tutuklanan dedesi Hasan Yağal'ın yargılanmasına başlandı.

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Kayınpederi Hasan Yağal ile birlikte mi oldu? Müslüme Yağal’ın annesi sessizliğini bozdu

ANNE, KAYINPEDERDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Hakim karşısına çıkan Hasan Yağal, DNA raporunda Müslüme'nin babası olduğunun tespit edilmesi hakkında "Raporu bilemem, gelinim ile cinsel ilişkim olmadı" ifadelerini kullandı.

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Kayınpederi Hasan Yağal ile birlikte mi oldu? Müslüme Yağal’ın annesi sessizliğini bozdu

Bu iddialar sonrası gözlerin çevrildiği anne Selvi Yağal ise ifadesinde kayınpederi Hasan Yağal'dan şikayetçi olmadığını kaydetti.

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Kayınpederi Hasan Yağal ile birlikte mi oldu? Müslüme Yağal’ın annesi sessizliğini bozdu

"BANA TECAVÜZ ETMEDİ"
İfadesinde kayınpederinin suçu olmadığını belirten Selvi Yağal, "Bana tecavüz etmedi. Cenab-ı Allah bana hesap sorar, bana bir şey yapmadı" dedi.

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Kayınpederi Hasan Yağal ile birlikte mi oldu? Müslüme Yağal’ın annesi sessizliğini bozdu

Bunun üzerine mahkeme heyeti, çocuğun babasının DNA raporlarında dedesi olduğunun ortaya çıktığını hatırlatınca Selvi Yağal, "Kabul etmiyorum, öyle bir şey olmadı. Müslüme olayından dolayı kimseden şikayetçi değilim" diye konuştu.