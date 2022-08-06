Kayınpederi Hasan Yağal ile birlikte mi oldu? Müslüme Yağal'ın annesi sessizliğini bozdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Müslüme'nin cinayet şüphelisi olarak tutuklanan dedesi Hasan Yağal'ın yargılanmasına başlanıldı. Dede Hasan Yağal'ın Müslüme'nin babası olması iddiaları gündeme gelirken anne Selvi Yağal ise sessizliğini bozdu. Kayınpederi Hasan Yağal ile cinsel birliktelik yaşadığı sorularına bakın ne yanıt verdi...

Giriş Tarihi: 06.08.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 10:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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