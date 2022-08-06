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Haberler Galeri 2022 Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor? Aşure günü ne zaman, hangi günler? İşte kolay aşure tarifi, malzemeleri ve yapılışı

2022 Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor? Aşure günü ne zaman, hangi günler? İşte kolay aşure tarifi, malzemeleri ve yapılışı

Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor? Muharrem ayında yapılan aşure tatlısı için hazırlıklar başladı. Aşure kazanları bolluk ve bereket için kaynayacak. Buğday, nohut, fasulye, incir, tarçın ve şeker gibi 40'a yakın malzemeyle hazırlanan aşure, sofraları renklendiriyor. Peki, 2022 Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor? Aşure günü ne zaman, hangi günler? İşte kolay aşure tarifi, malzemeleri ve yapılışı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 12:41
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2022 Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor? Aşure günü ne zaman, hangi günler? İşte kolay aşure tarifi, malzemeleri ve yapılışı

Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor? Muharrem ayında sofraları tatlandıran aşure tatlısı için hazırlıklar yapılıyor. Aşure malzemelerini almaya başlayan vatandaşlar, aşure gününün hangi tarihe denk geldiğini araştırmaya başladı. Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor? Aşure günü ne zaman, hangi günler? İşte kolay aşure tarifi, malzemeleri ve yapılışı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor? Aşure günü ne zaman, hangi günler? İşte kolay aşure tarifi, malzemeleri ve yapılışı

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı Muharrem'in 10'uncu gününe denk gelen 8 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek. Aşure günü, 28 Ağustos'ta Safer ayının gelmesiyle birlikte sona erecek.

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2022 Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor? Aşure günü ne zaman, hangi günler? İşte kolay aşure tarifi, malzemeleri ve yapılışı

AŞURE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

- 2 su bardağı haşlanmış nohut
- 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
- 7 su bardağı toz şeker
- 1 kg haşlanmış buğday
- 1 su bardağı pirinç
- 150 gr kuru dut
- 150 gr kuru kayısı
- 150 gr kuru incir
- 150 gr kuru üzüm
- 5 adet elma
- 2 adet portakal
- 1 adet ayva
- 10 adet karanfil
- 2 yemek kaşığı gül suyu

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2022 Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor? Aşure günü ne zaman, hangi günler? İşte kolay aşure tarifi, malzemeleri ve yapılışı

SÜSLEMEK İÇİN;
- Nar
- Fındık
- Ceviz
- File antep fıstığı
- Toz tarçın

Meyveleri küp küp doğrayın. Ayvaları kaynatın. Kayısıları ıslatın.

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2022 Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor? Aşure günü ne zaman, hangi günler? İşte kolay aşure tarifi, malzemeleri ve yapılışı

AŞURE NASIL YAPILIR?

Geniş bir tencereye haşlanmış buğday, haşlanmış kuru fasulye, haşlanmış nohutu koyalım üzerine geçecek kadar sıcak su koyun ve kaynatın. Pirinci yıkayıp süzün ve tencereye katın. Ayvaları, elmayı, kayısıyı, portakalları , kuru üzümü , gül suyunu(isteğe bağlı) ekleyin kaynatmaya devam edin. Kuru dut ve inciri en son ekleyin( kararmasını önlemek için). Bir elmaya karanfilleri batırın ve tencereye atın (karanfilin aşureye kokusunu vermesini istiyoruz) ve 5 dk sonra çıkartın. Pişen aşureye en son şekeri koyup ocağın altını kapatın.

Kaselere doldurduğumuz aşureleri nar, fındık, ceviz, file antep fıstığı ve cevizle süsleyerek ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.