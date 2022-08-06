2022 Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor? Aşure günü ne zaman, hangi günler? İşte kolay aşure tarifi, malzemeleri ve yapılışı

Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor? Muharrem ayında yapılan aşure tatlısı için hazırlıklar başladı. Aşure kazanları bolluk ve bereket için kaynayacak. Buğday, nohut, fasulye, incir, tarçın ve şeker gibi 40'a yakın malzemeyle hazırlanan aşure, sofraları renklendiriyor. Peki, 2022 Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor? Aşure günü ne zaman, hangi günler? İşte kolay aşure tarifi, malzemeleri ve yapılışı...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.08.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 12:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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