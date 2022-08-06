06 Ağustos 2022, Cumartesi
İstanbul’da korkutan balık ölümleri! Nedeni araştırılıyor
Alibeyköy Deresi'nden Haliç'e ulaşan toplu balık ölümleri şoke etti. Balıkların yanı sıra deredeki diğer canlıların da öldüğü öğrenilirken, ekipler sudan aldıkları numuneleri incelemeyek için laboratuvara götürdü. Bölge sakinleri balık ölümlerinin derenin uzun yıllardır temizlenmemesinden kaynaklandığını öne sürdü.
Giriş Tarihi: 06.08.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 10:31
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9