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İstanbul’da korkutan balık ölümleri! Nedeni araştırılıyor

Alibeyköy Deresi'nden Haliç'e ulaşan toplu balık ölümleri şoke etti. Balıkların yanı sıra deredeki diğer canlıların da öldüğü öğrenilirken, ekipler sudan aldıkları numuneleri incelemeyek için laboratuvara götürdü. Bölge sakinleri balık ölümlerinin derenin uzun yıllardır temizlenmemesinden kaynaklandığını öne sürdü.

DHA
Giriş Tarihi: 06.08.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 10:31
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İstanbul’da korkutan balık ölümleri! Nedeni araştırılıyor

Eyüpsultan'dan geçerek Haliç'e akan Alibeyköy Deresi'nde son günlerde görülen balık ve diğer canlı ölümleri çevre sakinleri arasında endişe yarattı.

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İstanbul’da korkutan balık ölümleri! Nedeni araştırılıyor

Çevredekilerin şikayeti üzerine derede inceleme başlatıldı. Ekipler dereden incelemek için numuneler aldı.

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İstanbul’da korkutan balık ölümleri! Nedeni araştırılıyor

Suyun PH değeri ölçülürken, dereden alınan numuneler laboratuvara götürüldü.

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İstanbul’da korkutan balık ölümleri! Nedeni araştırılıyor

Balık ölümlerine neyin yol açtığı numunelerin incelenmesi sonrasında ortaya çıkacak.

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İstanbul’da korkutan balık ölümleri! Nedeni araştırılıyor

Alibeyköy Deresi'nde daha önce benzer ölüm olayına rastlamadıklarını belirten Necati Memiş, "Dün sabah spor yaparken balıkların öldüğünü gördüm. Binlerce ölü balık gördüm, fotoğraflarını çektim ve yetkililere attım. Buraya çözüm bulunması için yardımcı olun. Balıklar yıllardır canlıydı, ne oldu şimdi? Onlar da bir can taşıyor. Fabrika atığı olabilir diye çok üzüldüm" dedi.