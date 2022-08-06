İstanbul’da korkutan balık ölümleri! Nedeni araştırılıyor

Alibeyköy Deresi'nde daha önce benzer ölüm olayına rastlamadıklarını belirten Necati Memiş, "Dün sabah spor yaparken balıkların öldüğünü gördüm. Binlerce ölü balık gördüm, fotoğraflarını çektim ve yetkililere attım. Buraya çözüm bulunması için yardımcı olun. Balıklar yıllardır canlıydı, ne oldu şimdi? Onlar da bir can taşıyor. Fabrika atığı olabilir diye çok üzüldüm" dedi.