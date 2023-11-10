Katil muhabbet kuşu yavrusunu yedi 🐦 Sabah yuvalığın kapısını açınca gözlerine inanamadı | 'Şoklar içerisindeyim'

Evde muhabbet kuşu besleyen bir vatandaş, yavrusu olan kuşlarının yuvasını açtığında gözlerine inanamadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan kişi ''Şu anda gerçekten şoklar içerisindeyim, yuvalıkta çok berbat bir şey gördüm. Bu kuşlar yavrunun ayaklarını yemişler'' dedi. İşte katil muhabbet kuşları ve zavallı yavru kuşun son hali...

Giriş Tarihi: 10.11.2023 05:58 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 05:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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