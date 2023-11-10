10 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Katil muhabbet kuşu yavrusunu yedi 🐦 Sabah yuvalığın kapısını açınca gözlerine inanamadı | 'Şoklar içerisindeyim'

Katil muhabbet kuşu yavrusunu yedi 🐦 Sabah yuvalığın kapısını açınca gözlerine inanamadı | 'Şoklar içerisindeyim'

Evde muhabbet kuşu besleyen bir vatandaş, yavrusu olan kuşlarının yuvasını açtığında gözlerine inanamadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan kişi ''Şu anda gerçekten şoklar içerisindeyim, yuvalıkta çok berbat bir şey gördüm. Bu kuşlar yavrunun ayaklarını yemişler'' dedi. İşte katil muhabbet kuşları ve zavallı yavru kuşun son hali...

Giriş Tarihi: 10.11.2023 05:58 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 05:59
  • 1
  • 18
Katil muhabbet kuşu yavrusunu yedi 🐦 Sabah yuvalığın kapısını açınca gözlerine inanamadı | ’Şoklar içerisindeyim’

Muhabbet kuşları toplumun kahir ekseriyetinde bulunan sevimli varlıklar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Katil muhabbet kuşu yavrusunu yedi 🐦 Sabah yuvalığın kapısını açınca gözlerine inanamadı | ’Şoklar içerisindeyim’

Onları neşeli sesleriyle, gevezelikleriyle tanıyoruz.

  • 3
  • 18
Katil muhabbet kuşu yavrusunu yedi 🐦 Sabah yuvalığın kapısını açınca gözlerine inanamadı | ’Şoklar içerisindeyim’

Ama muhabbet kuşları strese girdiğinde görüntülerine nazaran çok daha vahşi olabiliyorlar.

  • 4
  • 18
Katil muhabbet kuşu yavrusunu yedi 🐦 Sabah yuvalığın kapısını açınca gözlerine inanamadı | ’Şoklar içerisindeyim’

Bu kareler de onlara en iyi örneklerden biri.

  • 5
  • 18
Katil muhabbet kuşu yavrusunu yedi 🐦 Sabah yuvalığın kapısını açınca gözlerine inanamadı | ’Şoklar içerisindeyim’

Evinde muhabbet kuşu besleyen Refik Karadeli isimli vatandaş bunu acı bir şekilde tecrübe etti.