09 Kasım 2023, Perşembe
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ saat vererek vatandaşları uyardı! Listede çok sayıda ilçe var...
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte elektrik sistemlerine yönelik bakım çalışmaları da tüm hızıyla sürerken 10 Kasım tarihinde İstanbul'un çok sayıda ilçesinde yapılan bakımlar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Bazı ilçelerde yaşanacak kesintiler saatler alacak. İşte 10 Kasım tarihinde İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 09.11.2023 18:12 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 18:12
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