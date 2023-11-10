HaberlerGaleri10 kasım resimli mesajları 2023 | Sevdiklerinize, ailenize en duygusal, farklı, özgün, içten 10 Kasım mesajları! Atatürk'ün kısa, uzun, anlamlı sözleri...
10 kasım resimli mesajları 2023 | Sevdiklerinize, ailenize en duygusal, farklı, özgün, içten 10 Kasım mesajları! Atatürk'ün kısa, uzun, anlamlı sözleri...
10 Kasım, Türk milleti için büyük bir kahramanın ebediyete intikal ettiği gün. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Milli Mücadele, "Ya istiklal ya ölüm" ilkesiyle destanlaşarak zaferle sonuçlandı ve Cumhuriyetimizle taçlandı. Bugün, ulu önderin edebiyete intikalinin 85. yıl dönümünde, onu saygı ve minnetle anıyoruz. Atatürk'ü anmak için sosyal medyada paylaşılacak en güzel mesajları sizler için derledik. Görselliği, duygusallığı, kısalığı ve özgünlüğüyle dikkat çeken mesajlar...