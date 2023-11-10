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Haberler Galeri 10 kasım resimli mesajları 2023 | Sevdiklerinize, ailenize en duygusal, farklı, özgün, içten 10 Kasım mesajları! Atatürk'ün kısa, uzun, anlamlı sözleri...

10 kasım resimli mesajları 2023 | Sevdiklerinize, ailenize en duygusal, farklı, özgün, içten 10 Kasım mesajları! Atatürk'ün kısa, uzun, anlamlı sözleri...

10 Kasım, Türk milleti için büyük bir kahramanın ebediyete intikal ettiği gün. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Milli Mücadele, "Ya istiklal ya ölüm" ilkesiyle destanlaşarak zaferle sonuçlandı ve Cumhuriyetimizle taçlandı. Bugün, ulu önderin edebiyete intikalinin 85. yıl dönümünde, onu saygı ve minnetle anıyoruz. Atatürk'ü anmak için sosyal medyada paylaşılacak en güzel mesajları sizler için derledik. Görselliği, duygusallığı, kısalığı ve özgünlüğüyle dikkat çeken mesajlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.11.2023 06:38 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 06:38
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10 kasım resimli mesajları 2023 | Sevdiklerinize, ailenize en duygusal, farklı, özgün, içten 10 Kasım mesajları! Atatürk’ün kısa, uzun, anlamlı sözleri...

10 Kasım, Türk tarihinin ve dünya liderlik geleneğinin eşsiz ismi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü. Büyük önder, sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda uluslararası sahnedeki saygın liderlerden biridir. Bağımsızlık mücadelesiyle başlattığı Milli Mücadele, "Ya istiklal ya ölüm" ilkesiyle dünya çapında takdir toplamış ve bu mücadeleyi Cumhuriyetle taçlandırmıştır. İşte sevdiklerinize, ailenize en duygusal, farklı, özgün, içten 10 Kasım mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 kasım resimli mesajları 2023 | Sevdiklerinize, ailenize en duygusal, farklı, özgün, içten 10 Kasım mesajları! Atatürk’ün kısa, uzun, anlamlı sözleri...

10 KASIM MESAJLARI

● Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır.

● Yalnızca yurtta değil, dünyada da barış diyen Büyük Önder Atatürk, tüm dünyanın takdir ettiği büyük bir devlet adamıdır.

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10 kasım resimli mesajları 2023 | Sevdiklerinize, ailenize en duygusal, farklı, özgün, içten 10 Kasım mesajları! Atatürk’ün kısa, uzun, anlamlı sözleri...

● Boğazımızda kocaman bir düğüm olur her On Kasım'da. Geçen her yıl seni daha da çok aratır oldu. Sen bize bu cennet vatanı bıraktın Allah da seni cennet yurtlarında barındırsın.

● Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti'nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.

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10 kasım resimli mesajları 2023 | Sevdiklerinize, ailenize en duygusal, farklı, özgün, içten 10 Kasım mesajları! Atatürk’ün kısa, uzun, anlamlı sözleri...

● Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz.

● Gidiyor Ata'm, gidiyor eller üstünde, yürüyor kalbimizin en derinine, ağlıyorken bizler yediden yetmişe, söz veriyoruz Ata'm izinden gitmeye. Şimdi sensizliğe üzülmenin zamanı, şimdi fikirlerini daha iyi anlamalı, kurduğun cumhuriyetin değerini bilip, her zaman en yükseğe, ileriye taşımalı.

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10 kasım resimli mesajları 2023 | Sevdiklerinize, ailenize en duygusal, farklı, özgün, içten 10 Kasım mesajları! Atatürk’ün kısa, uzun, anlamlı sözleri...

● Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olan büyük Atatürk'ün dünya milletlerine bıraktığı bağımsızlık ve eşitlik düşüncesi, sonsuza değin takdirle tatbik edilecektir.

● Ey yüzü gibi kalbi de güzel insan emanetlerine sahip çıkacağımıza söz verirken bir On Kasım'ı daha seni yâd ederek anıyoruz. Seni çok seviyor ve çok özlüyoruz.