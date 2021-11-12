Kastamonu'daki esrarengiz evde yangın! Diyanet'e seslendiler

Kastamonu'nun Kurusaray köyünde yaşayan Dadaylı ailesinin evinde bilinmeyen bir sebeple sürekli yangın çıkıyor. Esrarengiz yangınlar devam ederken Dadaylı ailesi Diyanet'e seslendi. 17 kez yanan ev için yardım bekleyen aile, "Ne yapacağımızı şaşırdık. 'Bugün neredesi yanacak' diye hortumla bekliyoruz" dedi.