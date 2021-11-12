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Kastamonu'daki esrarengiz evde yangın! Diyanet'e seslendiler

Kastamonu'nun Kurusaray köyünde yaşayan Dadaylı ailesinin evinde bilinmeyen bir sebeple sürekli yangın çıkıyor. Esrarengiz yangınlar devam ederken Dadaylı ailesi Diyanet'e seslendi. 17 kez yanan ev için yardım bekleyen aile, "Ne yapacağımızı şaşırdık. 'Bugün neredesi yanacak' diye hortumla bekliyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 12.11.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 09:13
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Kastamonu’daki esrarengiz evde yangın! Diyanet’e seslendiler
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Kastamonu’daki esrarengiz evde yangın! Diyanet’e seslendiler

Yangınlar nedeniyle Dadaylı ailesi, büyük korku yaşıyor. Korku sebebi ile aile, evdeki bütün eşyaları da sokağa çıkarttı. Üzeri branda ile örtülen eşyaların bazılarının da çıkan yangınlarda zarar gördüğü görüldü.

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Kastamonu’daki esrarengiz evde yangın! Diyanet’e seslendiler

Evin dışında aileye ait ahır ve samanlıkta da yangınlar çıktı. Samanlıkta çıkan yangında 40 bin lira civarında saman, arpa, buğday gibi tahıl ürünlerinin yandığı belirtildi.

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Kastamonu’daki esrarengiz evde yangın! Diyanet’e seslendiler

HORTUMLA EVDE NÖBET TUTUYORLAR

Dadaylı ailesi, ellerine aldığı yangın söndürme hortumuyla evde nöbet tutmaya başladı. Yangın çıktığı alanlarda elektrik tesisatının da olmadığı ifade edilirken, çekyat, çiçeklik, buzdolabı, çekmece gibi yerlerde yangının başladığı belirtildi.

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Kastamonu’daki esrarengiz evde yangın! Diyanet’e seslendiler

Esrarengiz yangınların yaşandığı evde aile, Diyanet İşleri Başkanlığından evlerini inceleme talebinde bulundu. Çıkan yangınlar sebebi ile evde duramayan aile, geceyi araçlarında geçirmeye başladı.