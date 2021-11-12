Adaçayı... Ihlamur... Kuşburnu... Hepsi doğal şifa deposu! Hangi bitki çayı neye iyi geliyor? İşte yanıtı...

Adaçayı... Ihlamur... Kuşburnu... Bitki çayı denilince akla gelen ilk isimler bunlar. Doğanın insanlığı hediyesi olan bu şifa kaynakları peki hangi hastalıklara iyi geliyor? Hangi bitki çayının hangi hastalığın tedavisinde etkili olduğunu biliyor musunuz? Sonbahar mevsimiyle birlikte artışa geçen grip, nezle ve solunum yolları hastalıklarına yakalanmamak, yakalandıysanız ise iyileşme sürecinizi hızlandırmak için neler yapmalısınız?

Koronavirüsten (COVİD-19) koruyan ve tedavi edici özelliği olan o bitki çayını öğrenince çok şaşıracaksınız? Almanya'da yapılan bilimsel çalışmanın sonuçlarını Türk bilim insanı duyurdu.

Merak edilen tüm soruların yanıtı haberimizde...