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Adaçayı... Ihlamur... Kuşburnu... Hepsi doğal şifa deposu! Hangi bitki çayı neye iyi geliyor? İşte yanıtı...

Adaçayı... Ihlamur... Kuşburnu... Bitki çayı denilince akla gelen ilk isimler bunlar. Doğanın insanlığı hediyesi olan bu şifa kaynakları peki hangi hastalıklara iyi geliyor? Hangi bitki çayının hangi hastalığın tedavisinde etkili olduğunu biliyor musunuz? Sonbahar mevsimiyle birlikte artışa geçen grip, nezle ve solunum yolları hastalıklarına yakalanmamak, yakalandıysanız ise iyileşme sürecinizi hızlandırmak için neler yapmalısınız?

Koronavirüsten (COVİD-19) koruyan ve tedavi edici özelliği olan o bitki çayını öğrenince çok şaşıracaksınız? Almanya'da yapılan bilimsel çalışmanın sonuçlarını Türk bilim insanı duyurdu.

Merak edilen tüm soruların yanıtı haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.11.2021 01:55 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 02:14
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Adaçayı... Ihlamur... Kuşburnu... Hepsi doğal şifa deposu! Hangi bitki çayı neye iyi geliyor? İşte yanıtı...

Ada çayı neye iyi gelir?

Latince'de "iyileştirmek" anlamına gelen ada çayı, zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

Beyin fonksiyonlarını geliştirir, bronşit ve astım belirtilerini hafifletir, karaciğeri temizler idrar yolu enfeksiyonunun tedavisine yardımcı olur, aşırı terlemeyi azaltır.

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Adaçayı... Ihlamur... Kuşburnu... Hepsi doğal şifa deposu! Hangi bitki çayı neye iyi geliyor? İşte yanıtı...

Stresi azaltan ve sakinleştirici özelliği olan ada çayı, menopoz sonrası belirtileri hafifletir, saçların beyazlamasını yavaşlatır, mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılır, hafızayı güçlendirir, Alzheimer'a karşı yardımcı olarak kullanılır.

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Adaçayı... Ihlamur... Kuşburnu... Hepsi doğal şifa deposu! Hangi bitki çayı neye iyi geliyor? İşte yanıtı...

Ada çayı kan şekerini düşürür, dişeti iltihaplanmasına karşı, ağız yaralarının tedavisinde kullanılır, sinirsel baş ağrısını hafifletir, safra kesesini çalıştırır.

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Adaçayı... Ihlamur... Kuşburnu... Hepsi doğal şifa deposu! Hangi bitki çayı neye iyi geliyor? İşte yanıtı...

Özellikle sonbahara girdiğimiz bu aylarda boğaz ağrılarını gidermesi nedeniyle hem içilmesi, hem de gargara suyu olarak kullanılması tavsiye edilir.

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Adaçayı... Ihlamur... Kuşburnu... Hepsi doğal şifa deposu! Hangi bitki çayı neye iyi geliyor? İşte yanıtı...

Geçtiğimiz günlerde A Haber ekranında yayınalan "Canan Barlas ile Gündem" programına katılan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, adaçayının koronavirüsle ile mücadelesindeki önemine vurgu yapmıştı.

KOVİD-19 İLE MÜCADELEDE ADAÇAYI MUCİZESİ

Saraçoğlu, Almanya Duisburg Essen Üniversitesi'nde yapılan bilimsel çalışma, adaçayının Covid-19'a karşı hem koruyucu hem de tedavi edici özellikte olduğuna dair bir makale yayınlandığını açıklamıştı.

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