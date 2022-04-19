19 Nisan 2022, Salı
Aile içi infaz yapan “Çakarlar” çetesine ilişkin şoke eden gerçek! Liderleri 73 yaşındaki ‘Hanımağa’ çıktı
Adana'da, "Çakarlar" olan tanınan organize suç örgütüne gerçekleştirilen operasyonun akabinde dikkat çeken ayrıntılar gün yüzüne çıktı. "Cinayet, uyuşturucu ticareti, şantaj ve tehdit" gibi suçlar işledikleri iddiası ile gözaltına alınan 19 şahıs tutuklanırken, çetenin lideri de 73 yaşındaki "Hanımağa" lakaplı babaanne çıktı.
Giriş Tarihi: 19.04.2022 12:12
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