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Haberler Galeri Aile içi infaz yapan “Çakarlar” çetesine ilişkin şoke eden gerçek! Liderleri 73 yaşındaki ‘Hanımağa’ çıktı

Aile içi infaz yapan “Çakarlar” çetesine ilişkin şoke eden gerçek! Liderleri 73 yaşındaki ‘Hanımağa’ çıktı

Adana'da, "Çakarlar" olan tanınan organize suç örgütüne gerçekleştirilen operasyonun akabinde dikkat çeken ayrıntılar gün yüzüne çıktı. "Cinayet, uyuşturucu ticareti, şantaj ve tehdit" gibi suçlar işledikleri iddiası ile gözaltına alınan 19 şahıs tutuklanırken, çetenin lideri de 73 yaşındaki "Hanımağa" lakaplı babaanne çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 19.04.2022 12:12
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Aile içi infaz yapan “Çakarlar” çetesine ilişkin şoke eden gerçek! Liderleri 73 yaşındaki ‘Hanımağa’ çıktı

Adana'da emniyetinin geçen hafta operasyon gerçekleştirdiği "Çakarlar" suç örgütüne ilişkin akılalmaz bir ayrıntı ortaya çıktı. Cinayet, uyuşturucu ticareti ve aile içi infaz suçları işledikleri öne sürülen çetenin liderinin, 73 yaşındaki babaanne olduğu öğrenilirken, lakabının ise "Hanımağa" olduğu öğrenildi.

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Aile içi infaz yapan “Çakarlar” çetesine ilişkin şoke eden gerçek! Liderleri 73 yaşındaki ‘Hanımağa’ çıktı

1 YIL SÜREN TAKİP

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesinin Narlıca ve Denizli mahallelerinde 'nitelikli yağma', 'uyuşturucu madde ticareti', 'kasten yaralama' ve 'öldürme' suçlarını işlediği belirlenen ve kendilerini "Çakar" çetesi olarak adlandıran organize suç örgütünü, 1 yıllık teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

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Aile içi infaz yapan “Çakarlar” çetesine ilişkin şoke eden gerçek! Liderleri 73 yaşındaki ‘Hanımağa’ çıktı

27 ZANLI YAKALANDI

Örgüte yönelik 11 Nisan sabahı havadan polis helikopteri, karadan özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 30 şüpheliden 27'si yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız 8 tabanca ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

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Aile içi infaz yapan “Çakarlar” çetesine ilişkin şoke eden gerçek! Liderleri 73 yaşındaki ‘Hanımağa’ çıktı

AİLE İÇİ İNFAZ İDDİASI

Örgüt yöneticilerinin, 13 Haziran 2021'de uyuşturucu bağımlısı olduğu için krize girip intihar ettiği öne sürülen Sultan Çakar'ı (21), örgüt hakkında çevresiyle konuştuğu ve polise ihbarda bulunabileceği ihtimali üzerine bıçakla öldürdükleri iddia edildi.

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Aile içi infaz yapan “Çakarlar” çetesine ilişkin şoke eden gerçek! Liderleri 73 yaşındaki ‘Hanımağa’ çıktı

19 ŞAHIS TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Sultan Çakar'ın (73) da olduğu 19 kişi tutuklandı, Tarık Ç. ile birlikte 6 kişi adli kontrol şartı, 2 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.