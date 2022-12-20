Kartal yavru kurdu gözüne kestirdi 🦅 Yırtıcı kuşların efendisi anne kurt yuvadan çıkınca harekete geçti 🐺 Vahşi doğanın acımasız yüzü

Yırtıcı kuşların en büyüğü olan kartalın kurt avı kamerada. Kanat genişliği 2,3 metreyi bulabilen bu dev kuşlar acıktıklarında durdurulamaz bir avcıya dönüşebiliyor. Kanada'da kayda alınan görüntüler de bunu kanıtlar nitelikte. Yavrusunu doyurmak isteyen bir kartal gözüne kestirdiği yavru kurda acımadı. İşte dev kartalın inanılmaz kurt avı...

Giriş Tarihi: 20.12.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 10:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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