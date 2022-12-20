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Haberler Galeri Kartal yavru kurdu gözüne kestirdi 🦅 Yırtıcı kuşların efendisi anne kurt yuvadan çıkınca harekete geçti 🐺 Vahşi doğanın acımasız yüzü

Kartal yavru kurdu gözüne kestirdi 🦅 Yırtıcı kuşların efendisi anne kurt yuvadan çıkınca harekete geçti 🐺 Vahşi doğanın acımasız yüzü

Yırtıcı kuşların en büyüğü olan kartalın kurt avı kamerada. Kanat genişliği 2,3 metreyi bulabilen bu dev kuşlar acıktıklarında durdurulamaz bir avcıya dönüşebiliyor. Kanada'da kayda alınan görüntüler de bunu kanıtlar nitelikte. Yavrusunu doyurmak isteyen bir kartal gözüne kestirdiği yavru kurda acımadı. İşte dev kartalın inanılmaz kurt avı...

Giriş Tarihi: 20.12.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 10:38
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Kartal yavru kurdu gözüne kestirdi 🦅 Yırtıcı kuşların efendisi anne kurt yuvadan çıkınca harekete geçti 🐺 Vahşi doğanın acımasız yüzü

Yavrusunu doyurmak için ava çıkan dev kartal gözüne yavru kurdu kestirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kartal yavru kurdu gözüne kestirdi 🦅 Yırtıcı kuşların efendisi anne kurt yuvadan çıkınca harekete geçti 🐺 Vahşi doğanın acımasız yüzü

Bir süre kurt inini yoklayan gözetleyen kartal, anne kurdun inden uzaklaştığını görünce harekete geçti.

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Kartal yavru kurdu gözüne kestirdi 🦅 Yırtıcı kuşların efendisi anne kurt yuvadan çıkınca harekete geçti 🐺 Vahşi doğanın acımasız yüzü

Kartal, yavrular arasından özellikle en zayıfını seçti.

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Kartal yavru kurdu gözüne kestirdi 🦅 Yırtıcı kuşların efendisi anne kurt yuvadan çıkınca harekete geçti 🐺 Vahşi doğanın acımasız yüzü

Ve olanlar oluyor. İşte o anlar...

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Kartal yavru kurdu gözüne kestirdi 🦅 Yırtıcı kuşların efendisi anne kurt yuvadan çıkınca harekete geçti 🐺 Vahşi doğanın acımasız yüzü