20 Aralık 2022, Salı
Balıkesir’de çiftlik evinde dehşet! Genç kıza “baltalı işkence” yapan şüpheli tutuklandı
Balıkesir'de G.A. isimli genç kız, bir grup tarafından 'muhbir' olduğu gerekçesiyle kaçırılıp, cinsel saldırıya uğradı. İşkence gördüğü ihbarı üzerine polis tarafından operasyon başlatıldı.Çiftlik evinde işkence yaptığı belirlenen çete ile ilgili 9 şüphelinin yakalandığı olayda aranan 4 şüpheliden biri olan Rabia Dilruba Candaş tutuklandı. Candaş'ın G.A.'ya 'baltalı işkence' yaptığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 20.12.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 11:12
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