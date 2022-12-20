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Haberler Galeri Balıkesir’de çiftlik evinde dehşet! Genç kıza “baltalı işkence” yapan şüpheli tutuklandı

Balıkesir’de çiftlik evinde dehşet! Genç kıza “baltalı işkence” yapan şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de G.A. isimli genç kız, bir grup tarafından 'muhbir' olduğu gerekçesiyle kaçırılıp, cinsel saldırıya uğradı. İşkence gördüğü ihbarı üzerine polis tarafından operasyon başlatıldı.Çiftlik evinde işkence yaptığı belirlenen çete ile ilgili 9 şüphelinin yakalandığı olayda aranan 4 şüpheliden biri olan Rabia Dilruba Candaş tutuklandı. Candaş'ın G.A.'ya 'baltalı işkence' yaptığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20.12.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 11:12
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Balıkesir’de çiftlik evinde dehşet! Genç kıza “baltalı işkence” yapan şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir grup tarafından 'polis muhbiri' olduğu gerekçesiyle çiftlik evine kaçırılıp, 1 ay boyunca cinsel saldırıya uğradığını ve gördüğü işkence sırasında 4 parmağının kesildiğini söyleyen 18 yaşındaki G.A. isimli genç kız, polise şikayetçi oldu.

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Balıkesir’de çiftlik evinde dehşet! Genç kıza “baltalı işkence” yapan şüpheli tutuklandı

Harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, çete faaliyetleri içinde Çıkrıkçı Mahallesi'nde 10 dönümlük arazi üzerinde bir çiftlik kurduğu, esnafı haraca bağladığı, haracı ödemeyen mağdurlara ve başka kadınlara da burada elektroşok cihazı kullanıp, işkence yaptığı belirlendi.

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Balıkesir’de çiftlik evinde dehşet! Genç kıza “baltalı işkence” yapan şüpheli tutuklandı

Çeteye yönelik daha önce farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

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Balıkesir’de çiftlik evinde dehşet! Genç kıza “baltalı işkence” yapan şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında polis, tespit edilen diğer şüphelilere yönelik 13 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında çetenin lideri Mehmet Salih Turanlı'nın da olduğu 7 kişiyi daha gözaltına aldı.

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Balıkesir’de çiftlik evinde dehşet! Genç kıza “baltalı işkence” yapan şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden Mehmet Salih Turanlı ile Ahmet Hicri Turanlı, M.F. ve Ç.D. tutuklanırken, M.N.T., E.T. ve S.Y. ise adli kontrolle serbest kaldı. Şüphelilerden Rabia Dilruba Candaş, C.E.G., M.B. ve F.Ç.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.