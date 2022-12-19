Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? MSB ASAL DUYURULAR

Bedelli askerlik yerleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. 2022 yılı içerisinde bedelli askerliğe başvuru yapan vatandaşlar, silahaltına alınacakları yer bilgisini merak ediyor. Bu kapsamda gözler askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. MSB ASAL tarafından yayımlanan duyuru ile detaylar belli oldu. Peki, bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 19.12.2022 16:21 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 16:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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