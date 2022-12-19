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Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? MSB ASAL DUYURULAR

Bedelli askerlik yerleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. 2022 yılı içerisinde bedelli askerliğe başvuru yapan vatandaşlar, silahaltına alınacakları yer bilgisini merak ediyor. Bu kapsamda gözler askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. MSB ASAL tarafından yayımlanan duyuru ile detaylar belli oldu. Peki, bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022 16:21 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 16:21
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Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? MSB ASAL DUYURULAR

Bedelli askerlik için başvuru yapan vatandaşlar, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte askerlik yerlerini araştırmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte, bedelli askerlik yerleri konusunda detaylar açıklandı. Peki, bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? MSB ASAL DUYURULAR

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB ASAL tarafından yapılan açıklamada, bedelli askerlik yerlerinin 2023 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacağı bildirildi. 2022 yılında bedelli askerliğe başvuru yapan vatandaşlar 2023 yılında kura ve sınıflandırma işlemine tabi tutulacak.

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Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? MSB ASAL DUYURULAR

2022 YILI BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU DUYURUSU

MSB ASAL tarafından 14 Aralık 2022 tarihli bedelli askerlik başvuru duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

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Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? MSB ASAL DUYURULAR

1. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında;

a. 2022 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını yılın son mesai günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerekmektedir.

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Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? MSB ASAL DUYURULAR

b. Başvuru işlemi; yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (30 Aralık 2022 tarihi dahil) yoklamalarını yaptırmalarını ve bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını kapsamaktadır. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almaları önem arz etmektedir.