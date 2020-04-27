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Kars'ta doğada açan çiçekler görenleri büyülüyor

Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ta, baharın gelişiyle canlanan doğada açan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.

Giriş Tarihi: 27.04.2020 13:28 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 13:29
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Kars'ta doğada açan çiçekler görenleri büyülüyor

Kars kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki 2254 metre yükseklikteki Yahni Dağı'nın yamaçları, baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla çiçeklerle doldu.

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Kars'ta doğada açan çiçekler görenleri büyülüyor

Dağın bir bölümü karla kaplıyken diğer kısmında açan çiçekler seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu.

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Kars'ta doğada açan çiçekler görenleri büyülüyor

Doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çeken bu manzarayla Yahni Dağı, doğal stüdyoyu andırıyor.

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Kars'ta doğada açan çiçekler görenleri büyülüyor

Fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doğanın güzelliklerini görüntülemek için Yahni Dağı'na geldim, burası Türkiye'nin nadide yerlerinden biri. Sarı ve mavi çiğdem çiçekleri ile 1,5 metre yükseklikteki karı burada bir arada görmek mümkün." diye konuştu.

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Kars'ta doğada açan çiçekler görenleri büyülüyor