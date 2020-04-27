Kars'ta doğada açan çiçekler görenleri büyülüyor

Fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doğanın güzelliklerini görüntülemek için Yahni Dağı'na geldim, burası Türkiye'nin nadide yerlerinden biri. Sarı ve mavi çiğdem çiçekleri ile 1,5 metre yükseklikteki karı burada bir arada görmek mümkün." diye konuştu.