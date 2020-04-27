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Kayseri İncesu'da tesadüfen bulundu: Ucu bucağı olmadığını düşünüyoruz
Kayseri'nin İncesu ilçesinde, geçen yıl üzüm hasadı yapanlar tarafından bulunan 2 girişli yer altı şehrinin, 2 farklı girişinin daha olduğu tespit edildi. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, en kısa zamanda çalışmaları tamamlayıp, yer altı şehrinin, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapacaklarını söyledi.
Giriş Tarihi: 27.04.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 13:10
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