Kayseri İncesu'da tesadüfen bulundu: Ucu bucağı olmadığını düşünüyoruz

'UCU BUCAĞI OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Bu yılın başında, 2 girişli yer altı şehrinde yeniden belediye tarafından inceleme yapıldı. İnceleme sonucu yer altı şehrinin 2 giriş kapısı daha bulundu. Toplam 4 girişi olan yer altı şehrinin uzunluğunun metrelerce olduğu belirtildi. İncesu Belediye Başkanı İlmek, "Yapılan ön araştırmada yer altı şehrinin ucu bucağının olmadığını düşünüyoruz; çünkü çok uzun. Yer altı şehri içerisinde kaya mezarları var; ancak buralar defineciler tarafından tahrip edilmiş. Son tespitlerimize göre yer altı şehrinin 4 girişi var. Daha farklı girişi var mı, incelemeler sonunda ortaya çıkacak. Yer altı şehrinde çalışmalarımızı tamamladıktan sonra UNESCO'ya Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapacağız" diye konuştu.



