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Müge Anlı'da araştırılan Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili duruşmada flaş gelişme!
Müge Anlı'da araştırılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Şükran-Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan biri olan Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018 tarihinde dedesinin yaşadığı köyde kaybolmuştu. Leyla'nın cansız bedeni 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde su içerisinde bulundu. Leyla Aydemir davasında yeni gelişme yaşandı.
Giriş Tarihi: 27.04.2020 14:57 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 14:58
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