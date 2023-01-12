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Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, yok mu? Saat kaçta başlıyor? 25. bölümde neler olacak? Konusu ne? Oyuncuları kim?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 25. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin sevenleri yeni bölüme dair detayları araştırmaya başladı. Arama motorlarında "Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, yok mu?" sorusunun cevapları araştırılıyor. Peki 25. bölümde neler olacak? Konusu ne? Oyuncuları kim?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2023 18:42
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, yok mu? Saat kaçta başlıyor? 25. bölümde neler olacak? Konusu ne? Oyuncuları kim?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi her perşembe Show TV ekranlarında sevenleriyle buluşuyor. Sadi, Songül, Melike, Kıvanç ve Derya'nın içinde bulunduğu karmaşık durumlar 25. bolümde de devam edecek. Peki Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, yok mu? 25. bölümde neler olacak? Konusu ne? Oyuncuları kim?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, yok mu? Saat kaçta başlıyor? 25. bölümde neler olacak? Konusu ne? Oyuncuları kim?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİN GİBİ BU AKŞAM VAR MI?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 12 OCak Perşembe saat 20.00'de, 25. bölümünyle ekranlara gelecek.

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, yok mu? Saat kaçta başlıyor? 25. bölümde neler olacak? Konusu ne? Oyuncuları kim?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 25. BÖLÜM KONUSU

Serdar'ın avukatı Vedat'ın adresinde bulunmaması organizenin avukata ulaşmasını engellerken muhbirlerden elde edilen bilgiler Taylan ve Songül'ü hiç alışık olmadıkları bir dünyayı ziyaret etmek zorunda bırakır.

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, yok mu? Saat kaçta başlıyor? 25. bölümde neler olacak? Konusu ne? Oyuncuları kim?

Aygün'ün Melek'i eve döndürme planı sonunda işe yarar ama bu sefer Aygün için hiçbir şey beklediği gibi gitmeyecektir.

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, yok mu? Saat kaçta başlıyor? 25. bölümde neler olacak? Konusu ne? Oyuncuları kim?

Gizem'in tamirhaneye yaptığı sürpriz ziyaret Araz'ın hoşuna giderken konuşma sonundaki Araz'ın hamlesi Gizem'in aklını iyice karıştırır.