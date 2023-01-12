Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, yok mu? Saat kaçta başlıyor? 25. bölümde neler olacak? Konusu ne? Oyuncuları kim?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi her perşembe Show TV ekranlarında sevenleriyle buluşuyor. Sadi, Songül, Melike, Kıvanç ve Derya'nın içinde bulunduğu karmaşık durumlar 25. bolümde de devam edecek. Peki Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, yok mu? 25. bölümde neler olacak? Konusu ne? Oyuncuları kim?