Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında şok iddia! Çökelekçi Ahmet ilk kez konuştu: Aramızda geçen diyalog

FİKRİ GÖKÇE: ŞAHİTLERİ VAR MI?

Arife Gökçe'nin eşi ve oğlu ise bu iddiayı yalanladı. Arife Gökçe'nin eşi Fikri Bey, "Kesinlikle yalan bunu söyleyen kişiler ailemizin peşindeler. Kanıtları, şahitleri var mı?" diye çıkıştı.