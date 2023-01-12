12 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı'daki Arife Gökçe olayında şok iddia! Çökelekçi Ahmet ilk kez konuştu: Aramızda geçen diyalog

Müge Anlı'daki Arife Gökçe olayında şok iddia! Çökelekçi Ahmet ilk kez konuştu: Aramızda geçen diyalog

Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe olayında gözler aileye çevrildi! Sapık Sinan Sardoğan'ın küçük yaşta çocuğa tecavüzden tutuklanmasının ardından kayıp kadının eşinin akrabası Mustafa Gökçe şok iddialar gündeme getirdi. "Tayfun Gökçe, annesi Arife Gökçe'yi hıdırellez festivalinde başka bir erkekle yakalayıp dövdü" ifadelerini kullanırken, yayın ihbar kabul edildi ve 'çökelekçi' olarak bilinen Ahmet Çinkılıç ile Mustafa Gökçe Ataköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nda ifade verdi. Yaklaşık 2,5 saat ifade vermesinin ardından 'çökelekçi' Ahmet, sessizliğini bozarak Müge Anlı ekibine konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.01.2023 14:12
  • 1
  • 14
Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında şok iddia! Çökelekçi Ahmet ilk kez konuştu: Aramızda geçen diyalog

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Arife Gökçe'nin öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde durulurken flaş bir iddia gündeme geldi. Sapık Sinan Sardoğan'ın tutuklanmasının ardından konuşan akrabaları Mustafa Gökçe'nin ifadesi sonrası gözler aileye çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında şok iddia! Çökelekçi Ahmet ilk kez konuştu: Aramızda geçen diyalog

Müge Anlı, dünkü yayında Arife Gökçe olayını yeniden ele aldı. Müge Anlı, kayıp kadının eşi Fikri Bey'in akrabası olan Mustafa Gökçe'nin kendilerine yaptığı açıklamaları paylaştı.

  • 3
  • 14
Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında şok iddia! Çökelekçi Ahmet ilk kez konuştu: Aramızda geçen diyalog

"YAKALAYAN GÖREN VAR"

Buna göre Mustafa Gökçe, "Tayfun annesini hıdırellez festivalinde bir erkekle yakaladığı için dövdü. Annesine meydan dayağı attı. Yalan söylüyorlar. Yakalayan gören kişiler de var" ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 14
Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında şok iddia! Çökelekçi Ahmet ilk kez konuştu: Aramızda geçen diyalog

FİKRİ GÖKÇE: ŞAHİTLERİ VAR MI?

Arife Gökçe'nin eşi ve oğlu ise bu iddiayı yalanladı. Arife Gökçe'nin eşi Fikri Bey, "Kesinlikle yalan bunu söyleyen kişiler ailemizin peşindeler. Kanıtları, şahitleri var mı?" diye çıkıştı.

  • 5
  • 14
Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında şok iddia! Çökelekçi Ahmet ilk kez konuştu: Aramızda geçen diyalog

Yayının ardından hem çökelekçi olarak bilinen Ahmet Çinkılıç ve Mustafa Gökçe ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.