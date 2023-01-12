12 Ocak 2023, Perşembe
Müge Anlı'daki Arife Gökçe olayında şok iddia! Çökelekçi Ahmet ilk kez konuştu: Aramızda geçen diyalog
Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe olayında gözler aileye çevrildi! Sapık Sinan Sardoğan'ın küçük yaşta çocuğa tecavüzden tutuklanmasının ardından kayıp kadının eşinin akrabası Mustafa Gökçe şok iddialar gündeme getirdi. "Tayfun Gökçe, annesi Arife Gökçe'yi hıdırellez festivalinde başka bir erkekle yakalayıp dövdü" ifadelerini kullanırken, yayın ihbar kabul edildi ve 'çökelekçi' olarak bilinen Ahmet Çinkılıç ile Mustafa Gökçe Ataköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nda ifade verdi. Yaklaşık 2,5 saat ifade vermesinin ardından 'çökelekçi' Ahmet, sessizliğini bozarak Müge Anlı ekibine konuştu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.01.2023 14:12
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