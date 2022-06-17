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Vahşet Müge Anlı’da ortaya çıktı! Sevil Kutlu cinayetinde flaş gelişme yaşandı! Tutuklu sayısı arttı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme oturan Sevil Kutlu olayında flaş gelişme yaşandı. Programda edinilen bilgilerin ışığında yapılan soruşturmada 24 yaşındaki bir çocuk annesi Sevil Kutlu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Eski sevgili Yakup K., Kutlu'yu öldürüp gömdüğünü, bir süre sonra gömdüğü yerden çıkararak bir vadiye yırtıcı hayvanların yok etmesi için koyduğunu itiraf etti. Vahşi cinayetle ilgili flaş gelişme yaşandı...

Giriş Tarihi: 17.06.2022 13:28 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 13:35
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Vahşet Müge Anlı’da ortaya çıktı! Sevil Kutlu cinayetinde flaş gelişme yaşandı! Tutuklu sayısı arttı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Sevil Kutlu olayıyla ile ilgili sır perdesi aralandı. Bir çocuk annesi Sevil Kutlu'nun eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

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Vahşet Müge Anlı’da ortaya çıktı! Sevil Kutlu cinayetinde flaş gelişme yaşandı! Tutuklu sayısı arttı

Eski sevgili Yakup K., Kutlu'yu öldürüp gömdüğünü, bir süre sonra gömdüğü yerden çıkararak bir vadiye yırtıcı hayvanların yok etmesi için koyduğunu itiraf etti.

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Vahşet Müge Anlı’da ortaya çıktı! Sevil Kutlu cinayetinde flaş gelişme yaşandı! Tutuklu sayısı arttı

Katil zanlısının Müge Anlı'nın programına çıktığı, eski sevgilisiyle ilgili sorulan soruya Kutlu'nun Kuzey Kore'ye gittiğini söylediği ortaya çıktı.

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Vahşet Müge Anlı’da ortaya çıktı! Sevil Kutlu cinayetinde flaş gelişme yaşandı! Tutuklu sayısı arttı

"KUZEY KORE'YE GİTTİ"

Edinilen bilgiye göre, 2020 yılından bu yana kayıp olan 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Sevil Kutlu olayıyla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

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Vahşet Müge Anlı’da ortaya çıktı! Sevil Kutlu cinayetinde flaş gelişme yaşandı! Tutuklu sayısı arttı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı'nın sorularına çelişkili ifadeler veren eski sevgili Yakup Karanfil, Kutlu'nun Kuzey Kore'ye gittiğini söyledi. Programda şüpheli konuşmaları ile dikkat çeken eski sevgili, program sonrası gözaltına alındı.