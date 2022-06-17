Vahşet Müge Anlı’da ortaya çıktı! Sevil Kutlu cinayetinde flaş gelişme yaşandı! Tutuklu sayısı arttı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme oturan Sevil Kutlu olayında flaş gelişme yaşandı. Programda edinilen bilgilerin ışığında yapılan soruşturmada 24 yaşındaki bir çocuk annesi Sevil Kutlu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Eski sevgili Yakup K., Kutlu'yu öldürüp gömdüğünü, bir süre sonra gömdüğü yerden çıkararak bir vadiye yırtıcı hayvanların yok etmesi için koyduğunu itiraf etti. Vahşi cinayetle ilgili flaş gelişme yaşandı...