13 Haziran 2024, Perşembe
Karne almak zorunlu mu? 14 Haziran Cuma karne günü yoklama yapılacak mı? Karne almaya gitmezsem ne olur?
Okulların kapanış tarihi yaklaşırken, öğrenciler ve veliler arasında karne günü devamsızlık konusu merakla bekleniyor. Karne dağıtım günü, okulun son günü olması nedeniyle öğrenciler ve veliler arasında büyük bir heyecanla beklenen bir anı temsil ediyor. Ancak, bu özel günde devamsızlık yazılıp yazılmayacağı pek çok kişinin aklında soru işareti oluşturuyor.
Giriş: 13.06.2024 08:46
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6