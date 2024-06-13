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Karne almak zorunlu mu? 14 Haziran Cuma karne günü yoklama yapılacak mı? Karne almaya gitmezsem ne olur?

Okulların kapanış tarihi yaklaşırken, öğrenciler ve veliler arasında karne günü devamsızlık konusu merakla bekleniyor. Karne dağıtım günü, okulun son günü olması nedeniyle öğrenciler ve veliler arasında büyük bir heyecanla beklenen bir anı temsil ediyor. Ancak, bu özel günde devamsızlık yazılıp yazılmayacağı pek çok kişinin aklında soru işareti oluşturuyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 08:46
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Karne almak zorunlu mu? 14 Haziran Cuma karne günü yoklama yapılacak mı? Karne almaya gitmezsem ne olur?

2023-2024 eğitim-öğretim yılının sonuna gelinirken, milyonlarca öğrenci ve veli karne heyecanı yaşıyor. E-Okul sistemi üzerinden not ve devamsızlık girişleri, öğrenciler ve veliler için büyük bir önem arz ediyor. Karne heyecanı yaşayan aileler, çocuklarının notlarını ve devamsızlık durumlarını e-Okul.meb.gov.tr adresinden takip edebiliyorlar. Bu platform, ailelere öğrencilerinin akademik performansını yakından izleme ve gerektiğinde destek sağlama imkanı sunuyor.

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Karne almak zorunlu mu? 14 Haziran Cuma karne günü yoklama yapılacak mı? Karne almaya gitmezsem ne olur?

Karne Günü Okula Gitmek Zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), karne günü okula gitmenin zorunlu olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmadı. Çeşitli nedenlerle karnesini o gün alamayan öğrenciler, okul idaresinden karne ve belgelerini daha sonra alabiliyorlar. Öğrencilere, karnelerini almaya gitmedikleri için herhangi bir ceza uygulanmıyor. Ancak, bu konuda en doğru bilgiyi okul yönetimi verecektir.

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Karne almak zorunlu mu? 14 Haziran Cuma karne günü yoklama yapılacak mı? Karne almaya gitmezsem ne olur?

Karne Günü Yoklama Alınır mı?

Geçmiş yıllarda, okulun son haftasının çarşamba ve perşembe günleri ders programı boş oluyordu ve yoklama alınmıyordu. Karne basım işlemleri genellikle bu günlerde tamamlandığı için, bu yıl da yoklama alınması beklenmiyor. Ancak, yine de okul idaresinden kesin bilgi almanızda fayda var.

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Karne almak zorunlu mu? 14 Haziran Cuma karne günü yoklama yapılacak mı? Karne almaya gitmezsem ne olur?

Karneler Ne Zaman Basılacak ve Dağıtılacak?

Karne basım süreci, eğitim-öğretim yılının son haftasında tamamlanıyor. Genellikle son haftanın pazartesi ve salı günü karne basımı bitiyor. Karneler 14 Haziran Cuma günü dağıtılacak.

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Karne almak zorunlu mu? 14 Haziran Cuma karne günü yoklama yapılacak mı? Karne almaya gitmezsem ne olur?

Karne Dağıtım Saatleri:

Sabahçı öğrenciler: 09.00 ile 10.30 saatleri arasında

Öğlenci öğrenciler: 11.00 ile 12.00 saatleri arasında