Karne almak zorunlu mu? 14 Haziran Cuma karne günü yoklama yapılacak mı? Karne almaya gitmezsem ne olur?

Karne Günü Okula Gitmek Zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), karne günü okula gitmenin zorunlu olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmadı. Çeşitli nedenlerle karnesini o gün alamayan öğrenciler, okul idaresinden karne ve belgelerini daha sonra alabiliyorlar. Öğrencilere, karnelerini almaya gitmedikleri için herhangi bir ceza uygulanmıyor. Ancak, bu konuda en doğru bilgiyi okul yönetimi verecektir.