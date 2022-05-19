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Haberler Galeri 19 Mayıs kutlama mesajları: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 103. yıl resimli kutlama mesajları ve sözleri

19 Mayıs kutlama mesajları: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 103. yıl resimli kutlama mesajları ve sözleri

19 Mayıs kutlama mesajları burada! Kurtuluş mücadelemiz ve bağımsızlığımızın dönüm noktası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs'ı güzel bir mesajla kutlamak isteyen vatandaşlar internet üzerinden resimli kutlama mesajlarını araştırmaya başladı. 19 Mayıs'ın 103'üncü yıl dönümüne özel en güzel mesajları sayfamızda bir araya getirdik. İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 103. yıl resimli kutlama mesajları ve sözleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 11:31
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19 Mayıs kutlama mesajları: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 103. yıl resimli kutlama mesajları ve sözleri

19 Mayıs kutlama mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs'ta güzel bir mesaj paylaşmak isteyen vatadaşlar, resimli ve kısa öz mesajları araştırmaya başladı. İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 103. yıl resimli kutlama mesajları ve sözleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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19 Mayıs kutlama mesajları: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 103. yıl resimli kutlama mesajları ve sözleri

19 MAYIS KUTLAMA MESAJLARI

* Kurtuluş mücadelemiz ve bağımsızlığımızın dönüm noktası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılını en içten dileklerimle kutlarım.

* Cumhuriyetimizin kuruluşunun temeli, varoluş mücadelemizin ve milli beraberliğimizin simgesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı kutlu olsun.

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19 Mayıs kutlama mesajları: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 103. yıl resimli kutlama mesajları ve sözleri

* Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* 19 Mayıs 1919, "yenilmiş, zedelenmiş, yorgun ve fakir" düşmüş bir halkın vatanını sahiplenerek, geleceğini yeniden kurmaya giriştiği gündür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

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19 Mayıs kutlama mesajları: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 103. yıl resimli kutlama mesajları ve sözleri

* Tüm olumsuzluklara rağmen Atatürk ve arkadaşları önderliğinde tüm halkımızca verilen büyük mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti Gençlerimize emanettir. Bu emaneti sonsuza kadar korumak ve yaşatmak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak Gençlerimizin en başta gelen görevidir.

* Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir.

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19 Mayıs kutlama mesajları: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 103. yıl resimli kutlama mesajları ve sözleri

* Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmış ve bugün Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gündür.