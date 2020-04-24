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Kargalar ölüm gerçeğini biliyorlar mı? Sırları çözüldü

Hayvanlar aleminin en gizemli türlerinden olan kargalar hakkında bilim dünyası, yeni bir iddiayı tartışıyor. 100 yıldan fazla yaşadıkları sanılan kargaların sosyal ilişkileri, insan ilişkilerine çok benziyor. Üstün öğrenme ve uygulama yeteneğine sahip olan kargalar, ölüm hakkında ne biliyor? Bu hayvanlar ölüm gerçeğinin farkında mı? İşte bilim insanlarının açıkladığı şoke eden gerçekler...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 11:01
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Kargalar ölüm gerçeğini biliyorlar mı? Sırları çözüldü

Uzun yaşayan hayvanlardan biri olarak bilinen kargalar hakkında yapılan araştırmadan tüyler ürperten gerçekler ortaya çıktı. Yıllardır kargaların sırrını çözemeyen bilim insanlarının ortaya çıkardığı bu gerçekler insanın tüylerini ürpertiyor. İşte kargalar hakkında bilinmeyen o gerçek.

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Kargalar ölüm gerçeğini biliyorlar mı? Sırları çözüldü

Kargalar üzerinde araştırmalar yapan bir grup bilim insanına göre doğanın en akıllı hayvanları, bilinenin aksine maymunlar değil kargalardır. 5'e kadar sayabilip, hayatta kalmak ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için malzemelerini en akılcı biçimlerde kullanabiliyorlar.

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Kargalar ölüm gerçeğini biliyorlar mı? Sırları çözüldü

''Alakarga'' olarak bilinen kuş, kendi türünden bir kuşun ölüsünü gördüğünde yiyecek arayışına son verip diğerlerine sesleniyor. Çağrıyı duyan alakargalar, ölü kuşun etrafında toplanıyor.

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Kargalar ölüm gerçeğini biliyorlar mı? Sırları çözüldü

Araştırmacılar, renkli tahta parçalarına tepki vermeyen alakargaların kendi türünden kuşun ölüsünü gördüğünde diğerlerini uyarmak için farklı biçimde ötmeye başladığını ve çağrıyı duyan diğer alakargaların da ölü kuşun etrafında toplandığını belirledi.

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Kargalar ölüm gerçeğini biliyorlar mı? Sırları çözüldü

Bir karga, yerde başka bir karganın ölüsünü görünce gaklayarak alarm veriyor. Sonra dallara konup, bağırmaya başlıyorlar.