Kargalar ölüm gerçeğini biliyorlar mı? Sırları çözüldü

Hayvanlar aleminin en gizemli türlerinden olan kargalar hakkında bilim dünyası, yeni bir iddiayı tartışıyor. 100 yıldan fazla yaşadıkları sanılan kargaların sosyal ilişkileri, insan ilişkilerine çok benziyor. Üstün öğrenme ve uygulama yeteneğine sahip olan kargalar, ölüm hakkında ne biliyor? Bu hayvanlar ölüm gerçeğinin farkında mı? İşte bilim insanlarının açıkladığı şoke eden gerçekler...