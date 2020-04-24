Diyanet açıklaması: Orucu bozan şeyler neler? Diş fırçalamak, balgam yutmak, kan vermek orucu bozar mı?

Orucu bozan şeyler nelerdir? On bir ayın sultanı Ramazan'ın orucuna ilk niyet bu gece edildi. İslam alemi ilk iftarını yapmaya hazırlanırken, en çok merak edilen konulardan biri de orucu bozan hallet oldu. Orucu bozan ve bozmayan bir çok konu araştırılıyor. Peki, orucu bozan şeyler neler? Diş fırçalamak, balgam yutmak, kan vermek orucu bozar mı? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...