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Haberler Galeri Diyanet açıklaması: Orucu bozan şeyler neler? Diş fırçalamak, balgam yutmak, kan vermek orucu bozar mı?

Diyanet açıklaması: Orucu bozan şeyler neler? Diş fırçalamak, balgam yutmak, kan vermek orucu bozar mı?

Orucu bozan şeyler neler? İslam alemi Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiriyor. 2020 Ramazan'ın ilk orucu bugün tutuluyor. Ramazan-ı Şerif'in başlamasıyla birlikte orucu bozan haller konusu da yeniden gündeme geldi. Peki, orucu bozan şeyler nelerdir? Diş fırçalamak, balgam yutmak, kan vermek orucu bozar mı? İşte orucu bozan durumlar...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 10:51
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Diyanet açıklaması: Orucu bozan şeyler neler? Diş fırçalamak, balgam yutmak, kan vermek orucu bozar mı?

Orucu bozan şeyler nelerdir? On bir ayın sultanı Ramazan'ın orucuna ilk niyet bu gece edildi. İslam alemi ilk iftarını yapmaya hazırlanırken, en çok merak edilen konulardan biri de orucu bozan hallet oldu. Orucu bozan ve bozmayan bir çok konu araştırılıyor. Peki, orucu bozan şeyler neler? Diş fırçalamak, balgam yutmak, kan vermek orucu bozar mı? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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Diyanet açıklaması: Orucu bozan şeyler neler? Diş fırçalamak, balgam yutmak, kan vermek orucu bozar mı?

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur ve kazası gerekir. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsaktan önce ve iftardan sonra fırçalanması uygun olur.

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Diyanet açıklaması: Orucu bozan şeyler neler? Diş fırçalamak, balgam yutmak, kan vermek orucu bozar mı?

BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu olan kişilerin balgamını yutmasında bir sorun yoktur. Yutma eylemi ile oruç bozulmaz. Balgamın dışarı atılmasının gerekliliği enfeksiyonlar ile alakalıdır. Bir kişi balgamı yuttuğu zaman orucun da bozulma olmaz. Çünkü kişinin kendi vücudundan çıkan bir durumdur. yani dışarıdan vücuda giriş yapan bir durum değildir. çıkarılan balgam tekrardan alınarak yutulursa oruç bozulacaktır. Çünkü vücuttan çıkan şey tekrardan insan vücuduna girmesi orucun bozulmasına sebep olur.

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Diyanet açıklaması: Orucu bozan şeyler neler? Diş fırçalamak, balgam yutmak, kan vermek orucu bozar mı?

KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI?

Kan aldırmak orucu bozmaz. Nitekim Hz. Peygamber, ihramlı iken ve oruçlu bulunduğu sırada kan aldırmıştır (Buharî, "Tıb", 11, "Sayd", 11, "Savm", 22). Ayrıca Hz. Peygamber: "Üç şey vardır orucu bozmaz: Kan aldırmak, kusmak, ihtilam olmak" (Tirmizi, "Savm", 24) buyurmuştur.

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Diyanet açıklaması: Orucu bozan şeyler neler? Diş fırçalamak, balgam yutmak, kan vermek orucu bozar mı?

İĞNE ORUCU BOZAR MI?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.