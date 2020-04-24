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Diyanet açıklaması: Orucu bozan şeyler neler? Diş fırçalamak, balgam yutmak, kan vermek orucu bozar mı?
Orucu bozan şeyler neler? İslam alemi Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiriyor. 2020 Ramazan'ın ilk orucu bugün tutuluyor. Ramazan-ı Şerif'in başlamasıyla birlikte orucu bozan haller konusu da yeniden gündeme geldi. Peki, orucu bozan şeyler nelerdir? Diş fırçalamak, balgam yutmak, kan vermek orucu bozar mı? İşte orucu bozan durumlar...
Giriş Tarihi: 24.04.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 10:51
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