Evde güllaç tarifi: Ramazan tatlısı güllaç nasıl yapılır? Güllaç yapımı için malzemeler neler?

Güllaç nasıl yapılır? On bir ayın sultanı Ramazan bugün idrak edilmeye başlandı. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan güllaç tatlısı için araştırmalar başladı. İftar sofralarını süsleyen, lezzeti ile kendine hayran bırakan güllaç tatlısı yapımını sizler için derledik. Peki, en güzel güllaç nasıl yapılır? Evde güllaç yapıı için malzemeler neler? İşte en güzel ve lezzetli güllaç tarifi...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 11:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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