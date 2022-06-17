17 Haziran 2022, Cuma
Karadeniz turkuaza büründü! Denizin rengi uzaydan görüntülendi
Karadeniz'in mavi yüzeyi son zamanlarda turkuaz rengini aldığı görüntüler, uydu fotoğraflarına yansıdı. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Ağırbaş, endişe edilecek durum olmadığını söyleyerek, "Deniz suyu yüzey sıcaklıklarının yükselmesi ve denizel ortama giren besin tuzu miktarının artması, yüksek bolluk miktarlarına ulaşmasına neden olabiliyor. Aşırı artışla kalsiyum karbonatlı yapısıyla deniz suyunun renginin turkuaza dönüşmesine neden olmaktadır" dedi.
Giriş Tarihi: 17.06.2022 11:06
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