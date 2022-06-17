Karadeniz turkuaza büründü! Denizin rengi uzaydan görüntülendi

"BALIKÇILIK İÇİN SEVİNDİRİCİ HABER"

Birkaç gün içinde bu durumun sona ereceğini belirten Doç. Dr. Ağırbaş, "Mevcut durum ekolojik koşullara bağlı olarak ve ortamdaki besin tuzunun tüketilmesiyle yavaş yavaş etkisini kaybedecek. Organik maddenin artmış olması Karadeniz'i daha verimli kılmakta ve bu da balıkçılık için ileriye dönük sevindirici bir haber olabilir. Endişe edecek bir durum yok. Bu görsel şölenin tadını çıkartmak lazım. Bu anlamda genel olarak denizlerimizi ne kadar korursak, sağlıklı denizler bırakırsak verimli denizleri her zaman göreceğiz. Bu da bizim ve dünyamızın geleceği için önemli bir faktör olarak düşünülebilir" diye konuştu.