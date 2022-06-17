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YKS başarı mesajları: 2022 üniversite sınavına girecek öğrencilere başarı mesajları | Arkadaşa, kardeşe motivasyon sözleri

YKS başarı mesajları ve motivasyon sözleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022 YKS'ye katılacak öğrenciler heyecan içinde sınav saatini beklerken, yakınları ise sınava girecek öğrencilere motivasyon olması açısından bir mesaj göndermek istiyor. Bu kapsamda internet üzerinde "YKS başarı mesajları" ve " YKS motivasyon sözleri" araştırılmaya başlandı. İşte arkadaşa, kardeşe gönderilebilecek en güzel YKS başarı mesajları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2022 11:24
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YKS başarı mesajları: 2022 üniversite sınavına girecek öğrencilere başarı mesajları | Arkadaşa, kardeşe motivasyon sözleri

YKS başarı mesajları ve motivasyon sözleri burada! Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı altında gerçekleştirilen üniversite sınavı bu hafta sonu yapılacak. Sınava hazırlıklar tamamlanırken, öğrenciler heyecan içinde sınav saatini beklemeye geçti. Üniversite sınavına girecek öğrencilere başarı mesajları göndermek isteyen yakınları, internet üzerinden en güzel mesajları araştırıyor. İşte YKS sınavına girecek öğrencilere gönderilebilecek en güzel başarı mesajları ve motivasyon sözleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS başarı mesajları: 2022 üniversite sınavına girecek öğrencilere başarı mesajları | Arkadaşa, kardeşe motivasyon sözleri

ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE BAŞARI MESAJLARI

* Yarınki YKS'nin istediğin gibi geçmesini dilerim. Başarılar diliyorum.

* Gençlerimiz önemli bir maratonun finaline geldiler. Başarılar Çocuklar Siz bizim geleceğimizsiniz ve size çok güveniyoruz. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz.

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YKS başarı mesajları: 2022 üniversite sınavına girecek öğrencilere başarı mesajları | Arkadaşa, kardeşe motivasyon sözleri

* Sevgili arkadaşım, çok çalıştığını biliyorum. Umarım TYT ve YKS sınavı sonuçları gönlüne göre olur. Başarmak senin hakkın ama kazanmasan da dert etmezsin.

* Dualarımız hep seninle olacak. Sınavında başarılar.

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YKS başarı mesajları: 2022 üniversite sınavına girecek öğrencilere başarı mesajları | Arkadaşa, kardeşe motivasyon sözleri

* Sınavda istediğin başarıyı elde etmeni dilerim.

* Kim korkar YKS'den. Çalışmak bizden yardım Rabbimizden inşallah. Her ne olursa olsun, hakkımızda hayırlısı olsun inşallah.

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YKS başarı mesajları: 2022 üniversite sınavına girecek öğrencilere başarı mesajları | Arkadaşa, kardeşe motivasyon sözleri

* İstemek başarmak demektir. YKS sınavı geliyor ve kazanmayı çok istiyoruz. Başarı bizimle olacaktır inşallah.

* Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir. Sınavın da bu süslerden sadece biri. Başarılar.