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18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşıyor! MEB'den 'yaz tatili' kararı

Son dakika haberine göre: Yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılan 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karne alarak yaz tatiline girecek. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl ilk kez yaz tatilinde destekleme ve yetiştirme kurslarının yanı sıra yaz okulları açacak.

Giriş Tarihi: 17.06.2022 10:13
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18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşıyor! MEB’den ’yaz tatili’ kararı

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatıldı. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım-19 Kasım 2021'de, ikinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapıldı.

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18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşıyor! MEB’den ’yaz tatili’ kararı

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİYLE YAPILACAK

7 Şubat 2022'de başlayan ikinci dönem yarın sona erecek. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak. Bu yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.

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18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşıyor! MEB’den ’yaz tatili’ kararı

Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 30 Haziran'da öğrenecek. Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 18-19 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak.

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18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşıyor! MEB’den ’yaz tatili’ kararı

YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran'da yapılacak. YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak. Öğrenciler, LGS kapsamındaki merkezi sınav ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme heyecanı yaşayacak.

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18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşıyor! MEB’den ’yaz tatili’ kararı

MEB'DEN "YAZ OKULU" KARARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl ilk kez yaz tatilinde destekleme ve yetiştirme kurslarının yanı sıra yaz okulları açacak. Temel eğitim düzeyinde 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflara, ortaöğretim düzeyinde ise 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflara yönelik matematik ve İngilizce derslerinden açılacak yaz okullarına başvurular 18 Haziran'a kadar sürecek.