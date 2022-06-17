18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşıyor! MEB'den 'yaz tatili' kararı

Son dakika haberine göre: Yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılan 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karne alarak yaz tatiline girecek. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl ilk kez yaz tatilinde destekleme ve yetiştirme kurslarının yanı sıra yaz okulları açacak.

Giriş Tarihi: 17.06.2022 10:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL