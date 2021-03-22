22 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri BİM'e yarın hangi ürünler gelecek? 23 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

BİM'e yarın hangi ürünler gelecek? 23 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. BİM marketlerde 23 Mart itibarıyla satışa çıkacak ürünler listesi merak ediliyordu. Yayımlanan katalog ile birlikte sürpriz liste belli oldu. Bakım ürünlerinin dikkat çektiği katalogda, atıştırmalık ürünler de yer alıyor. İşte BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 22.03.2021 17:26 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 17:26
  • 1
  • 18
BİM'e yarın hangi ürünler gelecek? 23 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

BİM'e yarın neler gelecek? BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler bulunuyor. BİM müşterilerinin heyecanla beklediği indirim listesinde bebek atıştırmalık ürünler, temizlik ve bakım ürünleri dikkat çekiyor. Haftanın kampanyalı ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
BİM'e yarın hangi ürünler gelecek? 23 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Göz Bantlı Pijama Takımı

• S-M-L beden

Kedi Figürlü Yastık

  • 3
  • 18
BİM'e yarın hangi ürünler gelecek? 23 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Göz Bandı

Evcil Hayvan Minderi

Kedi Kumu Bentonit

  • 4
  • 18
BİM'e yarın hangi ürünler gelecek? 23 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Kedi/Köpek Mama Kabı

Konserve Köpek Maması

Yaş Poşet Kedi Maması

Yaş Kedi Maması

  • 5
  • 18
BİM'e yarın hangi ürünler gelecek? 23 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Kedi Figürlü Katlanır Ayna

Kedi Figürlü Takı Standı

Kedi Figürlü Yüzük Standı

Kedi Figürlü Makyaj Çantası