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22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri BİM'e yarın hangi ürünler gelecek? 23 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste BİM'e yarın hangi ürünler gelecek? 23 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. BİM marketlerde 23 Mart itibarıyla satışa çıkacak ürünler listesi merak ediliyordu. Yayımlanan katalog ile birlikte sürpriz liste belli oldu. Bakım ürünlerinin dikkat çektiği katalogda, atıştırmalık ürünler de yer alıyor. İşte BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi... Giriş Tarihi: 22.03.2021 17:26 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 17:26
BİM'e yarın neler gelecek? BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler bulunuyor. BİM müşterilerinin heyecanla beklediği indirim listesinde bebek atıştırmalık ürünler, temizlik ve bakım ürünleri dikkat çekiyor. Haftanın kampanyalı ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
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Göz Bantlı Pijama Takımı
• S-M-L beden
Kedi Figürlü Yastık
Göz Bandı
Evcil Hayvan Minderi
Kedi Kumu Bentonit
Kedi/Köpek Mama Kabı
Konserve Köpek Maması
Yaş Poşet Kedi Maması
Yaş Kedi Maması
Kedi Figürlü Katlanır Ayna
Kedi Figürlü Takı Standı
Kedi Figürlü Yüzük Standı
Kedi Figürlü Makyaj Çantası